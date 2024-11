Sestan (Allianz): “Sosteniamo i valori dello sport, portare la Fiamma Olimpica è magia”

Valentina Sestan, Head of Strategic CEO Projects di Allianz, ha parlato a Verona alla presentazione degli itinerari di Viaggio della Fiamma Olimpica “Per noi di Allianz il viaggio della Fiamma rappresenta qualcosa di importantissimo. Dal 2006 siamo partner del movimento Paralimpico, dal 2021 fino al 2028 abbiamo aggiunto anche la sinergia con quello Olimpico. Da sempre sosteniamo i valori olimpici che la Fiamma rappresenta, come da cerimoniale. Inclusione, uguaglianza, coraggio: questi sono i valori che ci accomunano e che rivediamo negli atleti. Con Fondazione UmanaMente aiutiamo ragazzi con disabilità o che hanno vissuto in contesti disagiati e li aiutiamo con lo sport facendo nostro il motto del movimento Paralimpico, ‘Change starts with sport’. E lo sport può e sa cambiare la vita dei più giovani, lo so bene perché da sportiva ho sempre avuto l’attività fisica come baluardo della mia vita. Pensiamo quindi che questo viaggio della Fiamma possa portare in ogni angolo d’Italia il messaggio di inclusione e uguaglianza. A Parigi ho portato la torcia olimpica e se c’è un consiglio che posso dare è quello di andare piano, di godersi il momento, di assaporare i 200 metri. In quel tragitto sei invaso da tante emozioni, non tutte tue anche perché stai portando qualcosa con un valore universale. C’è un cerimoniale particolare, la Fiamma poi non deve spegnersi mai. È una esperienza che consiglio, quando apriremo sui canali di Allianz le prenotazione accorrete numerosi, perché un momento magico da vivere”.