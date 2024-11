Squalifica per Sinner, mazzata tremenda: verdetto terribile

Si torna a parlare della possibile squalifica per doping da infliggere a Jannik Sinner, che ora rischia uno stop

Indiscutibilmente Jannik Sinner è il tennista più forte del pianeta. In questo momento storico appare davvero difficile togliere dal trono del ranking ATP il fuoriclasse altoatesino, che viene da una stagione a dir poco esaltante. Basti pensare ai primi due tornei del Grande Slam portati a casa nel 2024 ed alla leadership nella classifica internazionale.

A coronare l’annata esemplare di Sinner sono arrivati anche il titolo nelle Finals ATP giocate a Torino e la seconda vittoria consecutiva in Coppa Davis dell’Italia, trascinata per l’appunto dal fenomeno di San Candido. Oltre ad essere considerato un atleta fortissimo, Jannik ha anche dalla sua un carattere solare e mite, che lo rende apprezzabile anche dai rivali.

Peccato che una spada di Damocle pesa ancora sulla sua testa. Parliamo della questione legata alla positività al Clostebol, la sostanza anabolizzante che avrebbe assunto involontariamente per colpa di una pomata. Sinner, che era stato giudicato innocente e scagionato dall’Itia, attende ora la replica del Tas di Losanna su questa delicata situazione.

Sinner rischia grosso: voci negative sul caso Clostebol

In attesa del verdetto del tribunale sportivo internazionale, che potrebbe esprimersi prima della fine dell’anno solare, giungono voci non proprio positive riguardo a tutto ciò. Sinner infatti rischierebbe grosso dopo il ricorso effettuato dalla Wada, ovvero dall’organo di controllo antidoping.

Lo ha confermato anche Omar Camporese a ‘Mowmag’. L’ex tennista ed oggi commentatore televisivo ha fatto intendere di essere preoccupato per la sentenza: “Tutta questa questione è allucinante, assurdo ciò che è capitato a Sinner. So che la Wada è molto arrabbiata per precedenti del passato, il caso dei nuotatori cinesi e dei ciclisti e ora non vuole farla passare liscia a nessuno. Purtroppo è capitato a Sinner, ci sono voci che dicono che purtroppo ci sarà una pena anche se nessuno sa quanto. Sarebbe uno dei punti più bassi del tennis”.

Dunque i rumors recenti parlano di eventuale squalifica per Sinner, anche perché il Tas vuole dare l’esempio sulle questioni legate alle sostanze dopanti. Ricordiamo che Jannik ha ammesso davanti al tribunale Itia di essere venuto a contatto con il Clostebol per contaminazione: la sostanza dopante è contenuta nel Trofodermin, farmaco da banco in Italia utilizzato per trattare una piccola ferita del suo allora fisioterapista, Giacomo Naldi, che aveva effettuato in quei giorni massaggi e altri trattamenti a Sinner.