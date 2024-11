Tommasi (Sindaco Verona): “La nostra gara sarà rendere l’Arena accessibile a tutti”

Verona avrà un ruolo cruciale nei prossimi giochi invernali. Nonostante non sarà sede di gara, la città sarà comunque un centro nevralgico, sia dal punto di vista ricettivo sia dal punto di vista organizzativo. Dal momento che l’Arena ospiterà la cerimonia di chiusura di Milano-Cortina 2026. A proposito è intervenuto Damiano Tommasi, Sindaco di Verona, che ha parlato così alla cerimonia di presentazione degli itinerari di Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica: ”È emozionante tutto questo, forse dobbiamo ancora capire cosa ci sta succedendo. Non saremo una venue di gara ma la nostra sarà comunque una gara importante, ossia rendere l’Arena accessibile. Mi auguro che sia un risveglio per la città, l’intera piazza e l’Arena accoglieranno l’evento. L’attività sportiva è da sempre un grande antidoto alle criticità che ci sono nelle nostre città, e quella di Verona sarà una occasione per ribadirlo“.