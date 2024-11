Tre italiani e un Romanello. La vittoria gallese all’EPT Main Event di Praga 2010

Dal 4 al 15 dicembre, Praga ospita l’ultima tappa dell’European Poker Tour per la stagione 2024. Il torneo, anche quest’anno organizzato al King’s Casino, inizia con il Main Event Eureka e prosegue con gli altri due tornei del tour minore, ovvero l’Eureka Cup e l’High Roller. Dal 9 dicembre l’attenzione si sposta sull’EPT vero e proprio, che scalda i motori con il Super High Roller per poi lasciare spazio al clou del festival: il Main Event , in programma dal 9 al 15 dicembre. Nell’edizione di quest’anno ci sono anche due novità. La prima è rappresentata dal 5.300 euro Main Event Mixed Game (12-17/12), con dieci specialità diverse di poker. A questo proposito, l’organizzazione ha fatto sapere che in futuro l’EPT concentrerà nella settimana finale tutti gli eventi Mixed Game in programma. In questo modo, i giocatori potranno dedicarsi alle loro specialità spendendo meno, sia in termini di tempo che di costi per il soggiorno. L’altra new entry si chiama Spin & Go Championship live. Nell’arco di due giorni (14-15/12), gli appassionati del poker rapido avranno la possibilità di misurarsi con il famoso format da “fast&furious”! I programmi completi dell’Eureka e dell’EPT sono consultabili qui. Ricordiamo, infine, che sarà possibile seguire lo streaming del torneo sulla pagina YouTube di PokerStarsNews, come sempre con il commento in italiano di Giada Fang, Alberto Russo e Pier Paolo Fabretti. Saranno 12 giorni di grande poker sportivo e attività collaterali, nella cornice prestigiosa di una delle più antiche e incantevoli città europee, nonché location consolidata dell’EPT. Praga è infatti presente nel tour dall’ormai lontano 2007 ed è la seconda città con più partecipazioni: 16 su 18 stagioni, al pari di Montecarlo. Solo Barcellona può vantare un perfetto 18 su 18! Da sempre, la capitale ceca fa da tappa conclusiva dell’EPT, con l’eccezione del 2022 quando ha ospitato due volte il tour. Nel corso di questo lunga militanza, Praga ha offerto momenti di poker indimenticabili, sia in termini di storie personali che di risultati. Tra questi ultimi ci sono tanti piazzamenti di grande valore ottenuti dai giocatori italiani, in primis la vittoria di Salvatore Bonavena nel Main Event 2008. In vista dell’EPT di Praga 2024, abbiamo deciso di ricordare un altro momento importante per l’Italia del poker. La stagione è la numero 7 dell’EPT, e il torneo principale si svolge dal 13 al 18 dicembre 2010. LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT