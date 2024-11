“Vuole seguire Paredes al Boca”: la moglie di Dybala allontana la Joya da Roma

Non un grande avvio di stagione quello di Paulo Dybala alla Roma: 13 presenze e 2 reti per lui fino a qui, in mezzo a tante discussioni sulla sua collocazione in campo.

Oriana Sabatini, moglie dell’argentino, ha rilasciato una intervista al podcast Olga nella quale ha fatto una importante rivelazione sul marito: “Paredes ha iniziato a insinuare l’idea che loro due sarebbero tornati a giocare in Argentina insieme. E io vorrei davvero tanto tornarci. Ma non voglio affrontare casini familiari, mio padre tifa River. A parte gli scherzi, se il suo amico Paredes vuole che vada al Boca, lui seguirà l’amico. So che vorrebbero farlo”.