Alonso da non credere: cambia la classifica in F1

L’annuncio di Fernando Alonso ribalta completamente lo scenario in Formula 1: nessuno avrebbe mai potuto immaginarlo

Il Mondiale 2024 di Formula 1 si avvia ormai alla conclusione. Nel Gran Premio di Las Vegas è arrivato il primo verdetto: Max Verstappen ha infatti conquistato il suo quarto titolo iridato consecutivo, avvicinandosi così al record di cinque campionati di fila di Michael Schumacher. Gli ultimi due weekend saranno invece decisivi per capire chi conquisterà il titolo costruttori: sembra ormai una sfida circoscritta a McLaren e Ferrari, con la scuderia di Woking che mantiene un vantaggio di 24 punti sulla Rossa di Maranello.

Non è stato certamente un campionato esaltante per Fernando Alonso. Il pilota asturiano non è riuscito a centrare nemmeno un podio con la sua Aston Martin e nelle ultime 4 gare non è mai finito tra i primi dieci. Sono soltanto 62 i punti conquistati in stagione: davvero un bottino troppo misero per un pilota che ha vinto due Mondiali di F1 e che coltiva quindi ben altre ambizioni.

Nonostante ciò proprio Alonso è stato uno dei primi a congratularsi con Max Verstappen dopo il GP di Las Vegas per il quarto trionfo consecutivo. Tra lo spagnolo e l’olandese c’è un ottimo rapporto, basato su stima e amicizia: non a caso in alcune occasioni l’uno o l’altro ha espresso parole di elogio nei confronti del collega.

Alonso shock: tifosi spiazzati, cosa ha detto

Alonso è però convinto che in questi anni gli avversari di Verstappen abbiano fatto davvero poco per contrastarlo. Il pilota della Aston Martin, che ha compiuto 43 anni lo scorso luglio, ritiene che l’olandese non sia mai stato davvero sotto pressione. Ecco perché Alonso ritiene di essere l’unico che possa davvero dare del filo da torcere al quattro volte iridato.

Ai microfoni di ‘DAZN’ il veterano della F1 ha infatti ammesso di puntare al 2026: tra due anni, infatti, entreranno in vigore i nuovi regolamenti tecnici e la Aston Martin potrà anche avvalersi di Adrian Newey, fortemente voluto da Lawrence Stroll per portare il team ai massimi livelli.

“Spero che tocchi a me“, ha detto Alonso a DAZN, parlando di ciò che potrebbe accadere nel 2026. Lo spagnolo ha infine aggiunto: “Spero di poter cambiare la storia“. Parole chiare, quelle del due volte campione del mondo con la Renault (2005 e 2006), che ora si aspetta una risposta importante da parte della Aston Martin.