Berrettini, decisione pazzesca dopo la Davis: c’è l’indizio

Arriva un indizio cruciale circa il futuro di Berrettini, che dopo il trionfo in Davis punta ancora più in alto: ecco cosa sta succedendo

Reduce da una stagione molto positiva, Matteo Berrettini ha contribuito alla alla conquista della seconda Coppa Davis di fila da parte dell’Italia, dopo quella che aveva vissuto da semplice spettatore a causa di un grave infortunio alla caviglia.

Il 28enne tennista romano ha praticamente deciso la sfida d’esordio contro l’Argentina, aggiudicandosi l’incontro di doppio al fianco di Jannik Sinner. Poi in semifinale e in finale ha battuto rispettivamente Thanasi Kokkinaks e Botic Van de Zandschulp, mettendo l’altoatesino in condizione di sferrare il colpo del k.o.

Berrettini si è dunque messo definitivamente alle spalle il periodo negativo, contrassegnato da costanti problemi fisici e da un rendimento altalenante. Miglioramenti significativi si erano già visti nei mesi scorsi, durante i quali “The Hammer” aveva inanellato tre titoli Atp 250 a Marrakech, Gstaad e Kitzbhuel, valsigli il ritorno nella top-35 della classifica. Ora sembrerebbero esserci tutti gli estremi per sognare un ritorno in pompa magna nell’élite del tennis mondiale che aveva frequentato fino a quando il suo corpo gliel’ha consentito.

Berrettini, finalmente è tornato il sereno: 2025 al top? I bookie ci credono!

Berrettini ci crede, e lo ha esternato più volte nel corso di recenti interviste. E ci credono anche i bookmakers, che prospettano un prossimo futuro ricco di soddisfazioni per il classe ’96 nostrano. Stando alle principali agenzie di scommesse, infatti, ci sono possibilità in risalita di vedere Matteo alzare al cielo un trofeo del Grande Slam.

Con ogni probabilità il trofeo in questione non sarà quello dell’Australian Open, visto che il successo dell’azzurro a Melbourne viene dato a quota 81. Molto più verosimilmente, però, Berrettini sarà nella lista dei papabili outsider al torneo di Wimbledon, dove ha già raggiunto una finale in carriera nell’edizione 2021.

In quell’occasione, Matteo riuscì a strappare un set a Novak Djokovic, ma poi si arrese al serbo in quattro parziali fermandosi ad un passo dal traguardo. Secondo i bookie, il 2025 potrebbe rivelarsi l’anno della rivincita per il romano, la cui affermazione sul prato verde dell’All England Tennis Club di Londra viene quotata a 10.

Staremo a vedere se Berrettini riuscirà effettivamente a coronare il suo sogno, regalando l’ennesima grande soddisfazione agli appassionati italiani. Intanto, l’alfiere nostrano può godersi la pausa invernale col sorriso sulle labbra e con la consapevolezza di aver già scritto pagine indelebili della storia del tennis tricolore.