Champions League, Aston Villa-Juventus: scelte ufficiali di Emery e Motta

Tra poco meno di un’ora al Villa Park di Birmingham, Aston Villa e Juventus scenderanno in campo per il 5° turno della League Phase di Champions League. Una sfida che i bianconeri affrontano in totale emergenza. Sono infatti 8 i giocatori fuori per infortunio. L’ultimo a fermarsi è stato Weston McKennie, il centravanti d’emergenza schierato col Milan. Ecco perché il tecnico bianconera ha dovuto scegliere un altro centravanti, seppur atipico, anche questa sera.

Le formazioni ufficiali di Aston Villa e Juventus

ASTO VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Diego Carlos, Torres, Digne; Barkley, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins. All. Emery.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Motta.