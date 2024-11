Leclerc-Verstappen, è ufficiale: bomba a orologeria in F1

Leclerc-Verstappen, si infiamma il paddock in Formula 1: volano gli stracci, parole durissime

A Las Vegas la pratica Mondiale – almeno quello piloti – si è chiusa ufficialmente. Ha vinto Max Verstappen il suo quarto titolo ed ha chiuso i giochi dopo aver ipotecato in Brasile il campionato al termine di un Gran Premio da applausi. Stavolta niente show, si è accontentato del quinto posto l’olandese, superato nei giri finali da Charles Leclerc. D’altronde gli bastava quello per vincere e così è andata.

Ci si aspettava probabilmente di più dalla Ferrari, in una sorta di rincorsa disperata alla McLaren: il Mondiale Costruttori è ancora in gioco, il vantaggio della scuderia di Woking non induce a pensare all’ottimismo ma a Maranello ci proveranno ugualmente almeno finché l’aritmetica lo consentirà.

Servirà, ovviamente, gioco di squadra e soprattutto sarà necessario vincere e conquistare doppietta: solo così, infatti, potranno arrivare i punti necessari, sperando in qualche passo falso di Norris e Piastri. Gioco di squadra che Leclerc e Sainz dovranno fare per la scuderia, non proprio una situazione semplice visto come siano volati gli stracci al termine del Gran Premio disputato nel Nevada.

Charles Leclerc e Max Verstappen: l’affondo è durissimo, c’entra anche Sainz

Le facce di Sainz e Leclerc al termine della gara sottolineavano il malcontento generale, espresso via radio anche dal monegasco. Un clima teso nato per due episodi differenti in pista: dopo il primo pit stop, prima di metà gara, Sainz fa resistenza nonostante l’ordine di scuderia di lasciar passare il compagno con gomme più fresche. Il cambio di posizioni arriva solo qualche giro dopo con molti secondi persi nel frattempo dai due piloti.

E nel finale il secondo episodio: Leclerc rientra in pista con gomme non in temperatura davanti a Sainz: gli viene detto che lo spagnolo resterà alle spalle ma invece lo infila senza difficoltà e va a conquistare il podio.

Naturalmente le proteste di Leclerc non sono passate inosservate ed il quotidiano spagnolo ‘Marca’ ha attaccato senza remore il monegasco. “Si è visto Sainz migliore di Leclerc, in gara, anche in qualifica ed a volte sembra che a gomitate debba farsi largo per una gara normale” ha sottolineato.

L’attacco, poi, durissimo a Leclerc che spesso nel corso del Mondiale si è lamentato del suo compagno di box. “Possibile che nella prossima stagione Hamilton o Russell o magari Alonso oppure Leclerc che non non sembra all’altezza di Verstappen possano offrire di più contro Max, uno dei migliori piloti della storia“.