Roma, il primo bivio di Ranieri: il piatto piange

Da una parte una classifica che piange, con la zona bollente che dista soltanto 3 punti. Dall’altra la possibilità di respirare una boccata d’aria fresca in Europa, in una notte stimolante come quella che attende la Roma a Londra contro il Tottenham. Un bivio per la stagione dei giallorossi e per il loro condottiero Claudio Ranieri, chiamato a risollevare le sorti di una stagione oggettivamente nefasta e soprattutto a capire se la rosa a disposizione è sufficientemente attrezzata per imbarcarsi in una lotta su più fronti. Del resto il calendario non fa sconti ai capitolini, e dopo la trasferta di Europa League propone lunedì prossimo un Monday Night quasi proibitivo contro un’Atalanta che si sta manifestando, come di consueto, come una delle squadre più in forma del campionato. Il dilemma risiede allora in quale versione, ammesso che si sia arrivati già ad una scelta definitiva di una squadra tipo, il tecnico deciderà di schierare centellinando le forze a disposizione.

Un discorso che finalmente coinvolgerà anche Paulo Dybala, indicato da Ranieri come elemento di maggiore talento, e tornato a disposizione a pieno regime dopo i problemi fisici che lo hanno coinvolto nelle ultime settimane, a cavallo tra sosta ed ennesimo ribaltone. La Roma non può prescindere dalla qualità della Joya, soprattutto ora che i fantasmi di una stagione fallimentare si stanno materializzando in maniera sempre più concreta.