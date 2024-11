GTO da expelliarmus? Il caso ‘Gambledore’ scuote il poker!

Korzinin ha fatto la sua comparsa nell’ottobre scorso a Cipro, arrivando terzo nell’evento $10.200 NL Hold’em dell’European Poker Tour. In quel final table si è lasciato alle spalle giocatori dotati di un curriculum pokeristico notevole, quali l’olandese Tom Vogelsang e il due volte “braccialettato” (una alle WSOP di Las Vegas e una alle WSOPE di Rozvadov) Santhosh Suvarna. Un mese più tardi si è trasferito a Montecarlo per partecipare alle Triton Poker Super High Roller Series. E lì ha letteralmente fatto disastri, lasciando a bocca aperta un field di top players internazionali. Gambledore ha carburato con un 26° posto nel 42.400 Mystery Bounty 7-handed, per poi decollare nel $210k The Special Triton Invitational e nel $159.000 8-handed. Rispettivamente: secondo posto da 3,47 milioni alle spalle di Patrick Antonius, vittoria da 4,35 milioni davanti al finlandese Ossi Ketola (altro debuttante nel live) e ad una serie di “giganti” quali Fedor Holz, Bryn Kenney, Stephen Chidwick, Dan Smith e Sam Greenwood. I suoi risultati sono disponibili su Thehendonmob.com. Non sperate però di trovare in rete molto altro su Vladimir Korzinin. L’estone sembra infatti piuttosto geloso della propria privacy, tant’è che finora ha declinato tutte le richieste di intervista, nonostante sia una persona gentile ed affabile. Al momento si sa solo che ha 69 anni, nazionalità estone e con alle spalle una discreta disponibilità economica che gli permette d giocare tornei High/Super High Roller. Su Reddit è comparso il commento dell’utente Salt_Minute_759 che dice di conoscerlo. “Guy [Korzinin] vive qui, in Messico. lo conosco personalmente. Ha lavorato per la NASA e possiede numerosi brevetti. Gli piace giocare per divertirsi, che si tratti di partite cash da $0,5-1 in Messico o partecipando a tornei con buy-in da 200.000 dollari alle Triton Series.” Naturalmente si tratta di informazioni non ufficiali che necessitano di conferma. E tuttavia, PokerNews ha individuato su Google patents una serie di brevetti a suo nome. Il nickname, invece, è chiaro. Da un lato, Vladimir ‘Gambledore’ Korzinin assomiglia molto a un personaggio di Harry Potter: Albus Dumbledore, il potente mago che aiuta il protagonista nella lotta al male, interpretato prima da Richard Harris e poi da Michael Gambon. LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT