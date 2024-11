Hamilton-Ferrari, rivelazione choc: l’annuncio è sconvolgente

Ad ormai poche settimane dalla reale presa di possesso della Rossa da parte di Lewis Hamilton, spunta un altro clamoroso retroscena

1 febbraio 2024. Una data storica per la Formula 1, e in particolare per i milioni di tifosi, sparsi in tutto il mondo, del Cavallino rampante. È il giorno in cui, ancor prima dell’inizio della stagione 2024, la scuderia di Maranello ha annunciato il clamoroso matrimonio con Lewis Hamilton, già da anni pilota Mercedes, a partire dal 2025.

Una notizia che ha animato non poco le settimane che hanno preceduto lo start di una stagione dimostratasi poi, sulle piste di tutto il mondo, emozionante come non mai. Il supposto incontrastato dominio di Max Verstappen, che aveva letteralmente ‘cannibalizzato’ le due precedenti edizioni del Mondiale abbattendo qualsiasi record in termini di numero di vittorie, punti accumulati e distacchi dal secondo nella classifica iridata, è stato messo a dura prova dalla rapida ascesa della McLaren. Che grazie alle ottime performances di Oscar Piastri ma soprattutto di Lando Norris, ha seriamente minacciato il regno del figlio d’arte.

Arrivato a contendere il titolo all’olandese fino alla gara di Las Vegas, terzultima tappa dell’anno, che ha sancito aritmeticamente il quarto titolo consecutivo per il pilota Red Bull, il britannico si è alternato col ferrarista Charles Leclerc come pilota in grado di mettere in difficoltà più di una volta il fuoriclasse oranje. Il quale, dall’alto della sua classe, alla fine ha fatto prevalere la sua determinazione, arrivando all’obiettivo designato.

Chi invece quasi mai ha rappresentato un pericolo e per il favorito Max e per i succitati piloti in ascesa è stato proprio Lewis Hamilton, che ha vissuto quasi da separato in casa gli ultimi mesi nella scuderia tedesca. Un particolare, rivelato da un uomo di punta della RedBull, mette ulteriore pepe su uno dei trasferimenti più discussi della storia recente del Circus.

Christian Horner ‘smaschera’ Toto Wolff sul caso Lewis Hamilton

Già nella bufera nelle prime fasi dell’annata 2024 per presunte molestie sessuali ai danni di una dipendente della scuderia di Milton Keynes, Christian Horner, Team Manager della Red Bull, ha vissuto dei mesi non facili. Attaccato perfino dal papà di Verstappen, che lo ha in pratica invitato a lasciare la squadra per riportare serenità nel box, l’ex pilota e dirigente ha incassato anche gli attacchi di Toto Wolff, Team Principal di Mercedes. Che non ha esitato a criticarlo per la nota vicenda interna.

A mesi di distanza, forse per ‘vendicarsi’ dell’inaspettato attacco del rivale, Horner si è preso la sua rivincita. Punzecchiando l’austriaco sul passaggio di Sir Lewis in Ferrari.

“Wolff è sembrato l’ultimo a scoprire che Hamilton sarebbe andato in Ferrari“, ha detto Horner in un’intervista al ‘Daily Mail‘. “Eppure non meno di un mese prima Toto continuava a dire che Lewis non avrebbe mai fatto rotta verso Maranello. Si utilizzano tutti gli strumenti possibili, c’era da aspettarselo. Dal 2021, la Mercedes ha avuto un periodo orribile. Sono stati poco competitivi per i loro standard e Lewis ha deciso di lasciare la squadra“, ha concluso maliziosamente Horner.