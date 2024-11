Hummels al 91′ salva la Roma: contro il Tottenham finisce 2-2

La Roma pareggia in extremis in casa del Tottenham nella quinta giornata della fase campionato di Europa League: 2-2 il risultato finale. La gara si apre subito con il vantaggio Spurs al 4′: Sarr anticipa Hummels che lo atterra, calcio di rigore battuto alla perfezione da parte di Son. La Roma, però, reagisce e al 21′ pareggia: Dybala batte una punizione nella maniera più morbida possibile, Ndicka prende l’ascensore e sigla l’1-1. Due minuti più tardi i giallorossi trovano la rete del 2-1 con El Shaarawy, gol però annullato dal VAR per posizione irregolare.

Al 34′ torna avanti il Tottenham: Kulusevski crossa per Johnson, l’attaccante brucia Angelino e incrocia con il sinistro. Nella ripresa succede poco, i padroni di casa sciupano qualche occasione per chiudere la gara e al 91′ la Roma pareggia: Angelino crossa in mezzo per Hummels che da due passi non sbaglia. Con questo risultato, la formazione di Claudio Ranieri sale a quota 6 punti, il Tottenham sale invece a 10.