“Il mio corpo non mi permette più di giocare”, dramma nel tennis: Sinner è sconvolto

Una confessione drammatica quella del campione che ha sconvolto tutti gli appassionati di tennis e, verosimilmente, anche Jannik Sinner

Di lui si parlava come uno dei più forti e completi giocatori del circuito, in grado di battere anche campioni come Federer, Djokovic e Nadal. Purtroppo la tenuta fisica è sempre stato il suo grande tallone d’Achille.

Il tennis in questo momento è ai piedi del nostro Jannik Sinner, indubbiamente il più forte del circuito ATP. La sua crescita è stata incredibile negli ultimi 12 mesi con 8 tornei vinti, il bis in Coppa Davis e la vetta del ranking conquista. Tutto questo però non deve distogliere il talento di San Candido dall’allenamento e dalla voglia di migliorare, soprattutto per continuare a rivaleggiare in futuro con Alcaraz, scivolato nel frattempo nella terza posizione del ranking ATP.

Nella stessa situazione del nostro alfiere si è ritrovato anche Juan Martin Del Potro, tennista argentino di grande talento, capace di battere Nadal, Federer e Djokovic. La Torre di Tandil, come era soprannominato, li ha battuti tutti, conquistando un fantastico US Open 2009 (contro Roger) e il Masters 1000 di Indian Wells 2018 (sempre contro Federer). Ha guidato l’Argentina a conquistare per la prima volta la Coppa Davis nell’edizione del 2016. Da segnalare anche due medaglie olimpiche: bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 e argento alle Olimpiadi di Rio 2016.

Del Potro si arrende e dice basta: troppi problemi fisici per andare avanti

Del Potro era considerato un tennista in grado di stare al tavolo dei grandi e di poter dire la sua anche contro gli avversari più blasonati. Prima di Murray fu lui ad interrompere la sequenza di Slam vinta da Federer, Nadal e Djokovic con il citato trionfo allo Us Open 2009. A frenarlo, però, sono sempre stati gli infortuni.

Ha dovuto interrompere la sua carriera per due volte, a cominciare dal febbraio 2014 per sottoporsi a una serie di delicate operazioni al polso sinistro, rientrando nel circuito nel febbraio 2016. Nell’ottobre del 2018, un nuovo stop per una frattura alla rotula che lo ha costretto a subire quattro nuovi interventi chirurgici e a restare lontano dai campi per circa 31 mesi.

Adesso è arrivato definitivamente il momento di dire basta e il prossimo 1° dicembre appenderà la racchetta al chiodo con un match esibizione contro Djokovic. Già da tempo DelPo ha smesso ma bisognava mettere un punto definitivo alla sua carriera. In un video di ben 12 minuti, il tennista argentino ha spiegato la sua situazione di salute con una confessione drammatica. “Mi hanno fatto infiltrazioni, bruciati i nervi, bloccati i tendini, ma dopo quella partita non c’è stato più niente da fare, il mio corpo non mi permette più di giocare”, queste le sue parole che rendono ancora più amaro l’epilogo inevitabile della sua carriera.