La Ferrari inguaia Verstappen, annuncio ufficiale

Max Verstappen, fresco vincitore del suo quarto Mondiale, deve fare i conti con un annuncio ufficiale che lo preoccupa: c’entra la Ferrari.

Max Verstappen è giunto quinto al traguardo nel Gran Premio di Las Vegas e ha così conquistato il suo quarto titolo iridato consecutivo. Tuttavia questa vittoria è stata molto più difficile da raggiungere rispetto a quanto accaduto negli ultimi due Mondiali, completamente dominati dalla Red Bull e dall’olandese.

In questo campionato, infatti, c’è stato un momento dove sembrava davvero che Verstappen fosse sul punto di perdere lo scettro. Le principali avversarie, vale a dire McLaren e Ferrari, sono cresciute moltissimo e nella seconda parte di stagione sono parse quasi sempre superiori alla vettura del team guidato al muretto da Christian Horner.

Ecco perché in tanti non vedono l’ora che arrivi il Mondiale 2025, anche perché la Ferrari potrà contare sulla super coppia Leclerc-Hamilton. Lascerà invece la Rossa Carlos Sainz: lo spagnolo farà posto a Hamilton e comincerà una nuova avventura con la Williams. Difficilmente Sainz potrà competere per il titolo, anche se il pilota di Madrid ritiene probabile che il trono di Verstappen non duri così a lungo.

Bomba Verstappen! La mazzata arriva da Sainz

Proprio Sainz fa notare in un’intervista a Motorsportweek.com che nella seconda parte di stagione ci sono stati otto piloti a un decimo di distanza l’uno dall’altro. In Formula 1 regna ormai un certo equilibrio e questo dimostra che ogni avversario di Verstappen avrebbe potuto batterlo in qualsiasi Gran Premio da metà campionato in poi.

Sempre Sainz sostiene che Verstappen è riuscito a conquistare il suo quarto Mondiale di fila – a un solo titolo dal record di Michael Schumacher con la Ferrari – solo grazie alle tante vittorie nella prima metà della stagione e ai pochi errori commessi nella seconda parte. “Ad ogni modo – aggiunge il pilota che correrà solo altri due GP con la Ferrari – la seconda metà della stagione dimostra che quando siamo tutti alla pari, più o meno, possiamo metterci l’uno contro l’altro e renderci la vita difficile”.

Ovviamente quando si è sotto pressione si è più portati a sbagliare: un discorso che può valere anche per un pilota ‘freddo’ come Max Verstappen, che nel periodo di digiuno dalle vittorie – 10 gare consecutive senza salire sul gradino più alto del podio – si è anche molto lamentato della sua RB20 con i media. “Ogni volta che non hai due o tre decimi di margine sul tuo rivale più vicino o sul tuo compagno di squadra – conclude Sainz – improvvisamente la pressione aumenta e tutti sono umani”.