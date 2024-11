Federica Pellegrini, decisione stupefacente: nessuno poteva immaginarlo

Non ci sono più dubbi per il futuro di Federica Pellegrini, presa la decisione ufficiale: nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Nel corso dell’ultima puntata di “Ballando con le Stelle“, andata in onda nella serata di sabato 23 novembre, non sono assolutamente mancati i colpi di scena. In particolar modo dopo l’esibizione che ha visto come protagonista l’ex campionessa olimpica Federica Pellegrini. Quest’ultima era in coppa con Angelo Madonia che ha avuto un duro dibattito con Selvaggia Lucarelli, giudice del programma.

I due non se le sono mandate a dire dopo che la giornalista lo aveva, in qualche modo, “stuzzicato”. Pochi giorni dopo questa vicenda, però, la Rai ha deciso di effettuare un clamoroso cambio: la Pellegrini non avrà più come ballerino principale Madonia. La decisione è stata presa attraverso un comunicato da parte dell’azienda emanato nelle ultime ore. Nel frattempo è stato annunciato anche il nome del nuovo maestro.

Pellegrini, ora è ufficiale: colpo di scena nel programma

Angelo Madonia “out”, Samuele Peron “in”. Per il ballerino si tratta di un clamoroso ritorno nel programma condotto da Milly Carlucci. La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha iniziato a fare subito il giro della rete e dei social network. Da precisare che le motivazioni dell’uscita del maestro dell’ex nuotatrice non sono ancora state rese note. Peron, quindi, a partire dalla prossima puntata affiancherà la Pellegrini. Ovviamente fino a quando l’ex atleta resterà in gara.

Come riportato in precedenza per Peron si tratta di un ritorno a “Ballando con le Stelle” dove aveva partecipato per ben 18 stagioni. Specialmente nel 2007 quando vinse l’edizione in coppia con l’attrice Maria Elena Vandone. Mentre aveva conquistato la medaglia d’argento, nella scorsa edizione, insieme alla conduttrice televisiva Simona Ventura. Pochi mesi fa aveva annunciato il suo addio al programma in cui aveva ringraziato la Carlucci per la fiducia data.

Adesso, però, per Peron sta per iniziare una nuova avventura al fianco della Pellegrini. Nella giornata di lunedì 25 novembre la Rai aveva comunicato l’allontanamento di Madonia dal programma. Per “divergenze professionali”, si legge nella nota, con tanti ringraziamenti per il lavoro svolto ed i migliori auguri per i suoi futuri progetti. Un allontanamento che, però, ha creato non poche polemiche per gli utenti dei social. Una buona parte, infatti, ha puntato il dito contro la Lucarelli definendola la “causa” del suo addio.