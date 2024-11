Hamilton-Ferrari, è già caos: cala il gelo tra i tifosi

Il pilota britannico già nella bufera, ecco cosa si dice sulla sua prossima avventura alla Ferrari. Le ultime sul destino di Hamilton

Manca sempre meno al penultimo appuntamento stagionale di Formula 1. L’intero circus si sposterà in Qatar per scendere in pista negli ultimi Gran Premi dell’anno, nei quali si assegnerà il titolo costruttori.

Fuori dai giochi c’è, senza dubbio, Lewis Hamilton, che approfitterà di questi ultimi due appuntamenti per godersi la sua Mercedes e gli ultimi momenti con il team con il quale ha vissuto gli ultimi 12 anni della sua carriera. Il secondo posto di Las Vegas, dietro al compagno di squadra George Russell, ha regalato al britannico una gioia immensa, una delle poche di una stagione complessa per lui. 7° in classifica, Hamilton non è mai stato così indietro in tutta la sua carriera, dove aveva toccato massimo il sesto posto nel 2022.

Aritmeticamente parlando, però, Lewis può puntare al sorpasso in classifica del compagno di squadra, per lasciare la Mercedes con il sorriso tra i denti, in vista della nuova avventura in Ferrari. Tanti i dubbi relativi alla sua scelta di trasferirsi a Maranello. L’occasione di guidare una rossa prima di appendere il casco al chiodo, però, era troppo importante per poter dire di no, anche se in ballo c’è molto di più.

Hamilton in Ferrari, i dubbi di Helmut Marko: ecco cosa ha detto

La Ferrari punta a vincere un titolo che manca ormai da più di quindici anni, e Hamilton a dimostrare che non ha ancora intenzione di smettere con le corse. Una scelta azzardata, certo, che ha acceso le perplessità anche in alcuni addetti ai lavori. Uno di questi è lo storico consulente di Red Bull, Helmut Marko.

Secondo lui determinante sarà il rapporto con Charles Leclerc e l’armonia all’interno del box, vero nodo cruciale delle prossime stagioni. Marko, poi, è scettico anche sul rendimento di Hamilton. “Quest’anno Russell ha dimostrato una superiorità su Hamilton in diversi frangenti. Per quanto riguarda i piloti, la Ferrari sembra destinata ad essere più forte il prossimo anno, anche se sarà interessante osservare se riusciranno a mantenere una buona armonia all’interno del team. Sono davvero curioso di vedere come si evolveranno le dinamiche..”, ha commentato Marko a ‘OE24’.

E allora non resta che aspettare pochi mesi per iniziare a vedere cosa potrebbe succedere nel box Ferrari, con due piloti che vogliono assolutamente essere protagonisti della prossima stagione.