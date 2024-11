Mazzata terribile per Federica Pellegrini: “Che imbarazzo”

Momenti di imbarazzo per Federica Pellegrini, impegnata in un’altra sfida nella quale punta a vincere come sempre ha fatto in carriera

In vasca, corta od olimpica, Federica Pellegrini era abituata a vincere grazie al suo talento naturale e a catturare gli sguardi per l’eleganza della sua bracciata. Non per nulla l’ex nuotatrice veneta è soprannominata la ‘Divina’.

Fascino da vendere, un fisico, modellato dalle ore passate in piscina, che non ha nulla da invidiare a quello delle più celebrate e seguite influencer, e indubbie doti comunicative. La medaglia d’oro nei 200 metri stile libero ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, primo successo italiano femminile nella storia della rassegna ‘a cinque cerchi’, è sempre stata corteggiata dalla televisione.

Di lei si è apprezzata l’autoironia e l’equilibrio nei giudizi in qualità di giudice, dal 2019, del popolare talent show ‘Italia’s Got Talent’, in onda su Tv8 e su Sky 1. Tuttavia, Federica Pellegrini rimane sempre un’atleta anche se ha appeso cuffietta e occhialini al chiodo da ormai 3 anni.Come tutti i veri campioni, pertanto, ama le sfide e mettersi in gioco. Per questo motivo sta partecipando al noto talent di Rai 1, “Ballando con le stelle”. Un’esperienza che per la 36enne veneta si sta sì rivelando gratificante ma che non le ha risparmiato una certa dose di imbarazzo.

Angelo Madonia dopo l’addio a ‘Ballando’: “Ho messo in imbarazzo Federica”

Continua a tenere banco la sostituzione di Angelo Madonia, partner di ballo di Federica Pellegrini, a poche puntate dalla finale di “Ballando con le stelle“. L’addio del ballerino è stato ufficializzato da una nota della Tv di Stato in cui si fa riferimento a “divergenze professionali”.

Se ad affiancare Federica Pellegrini è subito arrivato Samuel Peron, il caso è tutt’altro che chiuso visto che il 40enne ballerino siciliano, dopo aver rotto il silenzio con un lungo messaggio di ringraziamento per i colleghi della danza e per Federica Pellegrini pubblicato sul suo profilo Instagram, è ritornato sull’argomento nell’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, nella quale ha ammesso che il suo carattere caliente, le sue discussioni con la giuria e il suo amore per Sonia Bruganelli hanno imbarazzato Federica Pellegrini.

Dunque, più che per l’addio anticipato al talent, (“Riconosco i miei limiti e, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta, con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sul palco“), il 40enne compagno (da qualche mese) di Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, è dispiaciuto per aver messo a disagio la ‘Divina’ anche perché “il percorso con lei è stato molto piacevole, abbiamo lavorato tanto e, infatti, i risultati sono cambiati di settimana in settimana e c’è stata una sua crescita progressiva nella danza”.