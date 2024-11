Verstappen alla Ferrari: è appena arrivato l’annuncio

Clamoroso annuncio da parte di un dirigente che fa sorridere i tifosi della Ferrari: Max Verstappen vincente anche con la rossa

Max Verstappen si è appena laureato campione del mondo per la quarta volta consecutiva. Un traguardo da far invidia ai più grandi nomi del passato, a dimostrazione della sua forza, specialmente in un’annata alquanto complicata per la Red Bull. A differenza del 2022 e del 2023, dove l’olandese aveva stravinto, questa volta ha dovuto sudare maggiormente.

La Red Bull ha sofferto il ritorno di McLaren e Ferrari e soprattutto nella seconda parte di stagione è andata in difficoltà. Attualmente è solo terza nella classifica costruttori, non aiutata da un Sergio Perez sempre più oggetto misterioso e sul cui conto più volte ci si è interrogati se andare avanti o meno con lui. Verstappen è riuscito a tagliare il traguardo grazie a quanto fatto nella prima parte di stagione, e ad un finale in crescendo e di gestione del grande vantaggio.

Verstappen vincente con la Ferrari, c’è l’annuncio: tifosi senza parole!

Parlano i numeri: è fermo a 8 Gran Premi vinti su 22 disputati, nel 2022 ne arrivarono 15 per fare un esempio. Ha altre due tappe per migliorare lo score, sebbene il risultato sia ormai stato raggiunto. Probabilmente con un altro pilota al volante non sarebbe mai potuto arrivare questo titolo, segno della grandezza dello stesso Max. Il classe ’97 non si è di certo sottratto nel dire la sua, lanciando una provocazione che al tempo stesso è un sogno per gli altri team e una frecciatina per la RB.

“Avrei vinto anche con la Ferrari o con la McLaren, non ho avuto la miglior macchina in pista per il buon 75% della stagione“, ha asserito il quattro volte campione del mondo. Se da una parte, per un attimo, ha fatto sognare i tifosi della “Rossa” di vederlo presto con il team italiano, dall’altra ha fatto correre un brivido ai supporters della scuderia austriaca. Di queste dichiarazioni ha parlato Helmut Marko in un’intervista rilasciata alla testata austriaca ‘oe24′.

“Max ha sicuramente ragione” è l’incipit della risposta del dirigente Red Bull. Nella prossima stagione sono attesi provvedimenti per migliorare le prestazioni dell’auto: “Nessun altro pilota avrebbe vinto il campionato del mondo con noi quest’anno a parte Verstappen. Di sicuro non aveva la machina migliore“. Intanto però si guarda già al 2025, Marko sa la ricetta: “Bisogna fornirgli la macchina giusta. Così Max sicuramente riuscirà a vincere il quinto titolo“, è la chiosa del suo discorso.