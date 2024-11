Juve, Thiago Motta: “9 indisponibili. Avremo con noi tra i convocati 5 Primavera”

Conferenza stampa pre-Lecce per l’allenatore della Juventus, Thiago Motta, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista della trasferta di Via Del Mare. “Gli indisponibili sono Bremer, Nico Gonzalez, Milik, Douglas Luiz, Adzic, Cabal, Vlahovic, Savona e McKennie, loro non saranno con noi. Siamo concentrati solo sul Lecce, aspettiamo chi potrà recuperare. Ho totale fiducia nei miei giocatori, in chi giocherà la partita. Ognuno di noi deve dare il massimo per aiutare la squadra. Vengono da una vittoria, il nuovo allenatore porta entusiasmo, si crea un ambiente positivo, con il Venezia hanno fatto una buona prestazione. Hanno giocatori interessanti, con un allenatore che dà tanto a livello di organizzazione. Giocano in casa, vorranno metterci in difficoltà, pressandoci, dovremo essere bravi ad uscire dal pressing. Affronteremo una squadra complicata, dobbiamo pensare a noi e dare del nostro meglio, sapendo dove portare la partita per portare il risultato dalla nostra parte. Avremo con noi tra i convocati Pugno, Pagnucco, Owusu, Montero e Papadopoulos“.