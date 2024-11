Mazzata Schumacher, stavolta è finita: tifosi sconcertati

È arrivata una notizia che ha gelato moltissimi tifosi di Formula 1 e che riguarda la famiglia Schumacher: ecco cosa è successo

Quando si parla di Schumacher, i tifosi ed appassionati del mondo dei motori non possono certo restare impassibili. Si tratta infatti di uno dei nomi di maggior carisma e spessore della storia della Formula 1. Michael, il grande pilota tedesco ex Ferrari, è attualmente il record man di trionfi mondiale (al pari di Lewis Hamilton) grazie ai suoi sette titoli conquistati in carriera.

Oggi c’è grande attenzione e affetto attorno alla figura di Michael Schumacher, visto ciò che sta attraversando ormai da un decennio. Va ricordato come il pilota tedesco fu vittima nel 2013 di un terribile incidente sciistico, sulle nevi di Meribel, per il quale ha rischiato seriamente la vita. Nonostante si sia salvato, Schumi ha subito danni permanenti, in particolar modo dal punto di vista neurologico, che lo stanno costringendo ad un’esistenza diversa e molto segreta.

Ma citare Schumacher vuol dire parlare in generale di una delle famiglie più importanti del mondo della F1. Infatti anche suo fratello minore Ralf è stato pilota di discreto livello negli anni ’90 ed inizio 2000. Mentre oggi è il figlio Mick, talento delle quattro ruote nato nel 1999, a tentare di riportare in auge questo nome indimenticabile.

Mick Schumacher ha deciso: l’addio è ufficiale

L’intenzione di Mick Schumacher è sempre stata quella di ripercorrere le orme di suo padre, impresa comunque difficilissima visto l’altissimo livello tenuto dal Kaiser durante la sua carriera. Poco fortunato il giovane tedesco, che durante la sua esperienza in Formula 1 come pilota della Haas ha trovato miriadi di difficoltà, ottenendo soltanto 12 punti totali in due stagioni.

Negli ultimi due anni Mick è stato accolto dalla Mercedes, ultima scuderia per cui corse suo papà, ma nel ruolo di collaudatore e pilota di riserva. Un impegno comunque interessante, che gli ha permesso parallelamente di gareggiare al mondiale WEC, nella classe hypercar e correre anche la storica 24 ore di Le Mans.

Ma Schumacher junior è stufo di questo ruolo marginale nella scuderia di Brackley. Per questo motivo ha annunciato ufficialmente il suo addio alla Mercedes, nella speranza di tornare ad essere pilota titolare altrove: “Sono grato a Toto Wolff e a tutta la Mercedes per questo biennio che sicuramente mi ha permesso di crescere come pilota Però voglio tornare a concentrarmi al 100% sulle corse. Voglio dedicarmi completamente all’aspetto sportivo del motorsport. In definitiva, se si è un pilota si vuole correre”.

Difficilmente nel 2025 Mick Schumacher troverà un ingaggio, visto che le decisioni dei vari team di F1 sembrano ormai sicure sulla disposizione dei piloti, ma la speranza è sempre l’ultima a morire. Al suo posto, come collaudatore Mercedes, arriverà Valtteri Bottas, di ritorno dall’esperienza in Sauber.