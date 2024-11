Napoli, tanto lavoro per restare in vetta. Ma Conte tiene il profilo basso

La parola d’ordine, in casa Napoli, resta sempre e solo la stessa: il lavoro. Lo stesso Conte ieri ha voluto precisare in conferenza stampa che occorre mantenere la barra dritta e la concentrazione massima: “E’ un campionato finora equilibrato, a mio parere non penso rimarrà così fino alla fine. Già a fine girone d’andata inizierà un po’ ad allungarsi, ma a noi fa piacere, dimostra che il lavoro che stiamo facendo è buono e sono contento, giorno dopo giorno stiamo ponendo basi importanti e vedo una continua crescita come squadra ma anche come singolo”.

Lo sviluppo della rosa sta crescendo con molta continuità, di fondamentale importanza sarà la compattezza partenopea per la costituzione e la solidità dell’economia di gruppo: restare in vetta alla classifica è un tassello che il tecnico vuole coltivare passo dopo passo.