Un anno di stop, sportivi di tutti il mondo sconcertati: deve fermarsi

Una atleta di livello internazionale ha preso questa amara ma dovuta decisione: si ferma per motivi personali lasciando di sasso i tifosi

Lo sport è qualcosa di straordinario ed importante per moltissime persone. Soprattutto per quegli atleti di alto livello che hanno avuto la fortuna di farne del loro mestiere principale. Una vita di sacrifici ma anche di grande passione e soddisfazioni personali, visto che non mancano gli stimoli, gli obiettivi ed i record da infrangere.

La vita da atleta e da sportivo professionista è però molto difficile. Gli sforzi, gli impegni quotidiani, gli allenamenti intensi e continuativi. Insomma, essere un atleta professionista vuol dire dedicare la stragrande maggioranza del proprio tempo allo sport, un impegno imprescindibile se si vogliono raggiungere grandi traguardi.

Ecco perché non tutti riescono a condurre a lungo questo tipo di attività, decidendo di fermarsi per un periodo di tempo oppure di ritirarsi ben prima del previsto. L’ultimo esempio in tal senso arriva dallo sport italiano, dove una atleta molto apprezzata e stimata a livello internazionale ha annunciato il proprio stop. Una scelta sofferta ma, a quanto pare, obbligata.

La campionessa azzurra si ferma: “Devo staccare la spina”

Ha deciso di prendersi un momento di pausa, Marta Menegatti, giocatrice di beach volley italiana. La classe ’90 è un nome piuttosto noto ed apprezzato da chi segue questo sport, tanto da essere considerata da anni una delle migliori atlete italiane nel suo ambito.

A 34 anni compiuti, la Menegatti si separa dal beach volley almeno per un anno, con l’intento di prendersi una pausa dagli impegni agonistici e pensare piuttosto al suo ambito privato: “Per me è arrivato il momento di staccare un po’ la spina e dedicare più tempo alla Marta donna piuttosto che alla Marta atleta. Sono stati anni intensi, stimolanti, pieni di sfide e moltissime gioie. Spero che nel mio futuro ci sia ancora tempo da dedicare alla causa azzurra e allo sport più bello del mondo, il beach volley”.

Questo è quanto si legge nella comunicazione con cui la giocatrice nativa di Rovigo ha annunciato la sua decisione, al momento irrevocabile. Tra dodici mesi deciderà se ricominciare con il beach volley o lasciarlo definitivamente. In carriera, Marta Menegatti ha partecipato a quattro edizioni delle Olimpiadi e vanta tre vittorie nel World Tour nonché una medaglia d’oro europea.