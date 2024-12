Milano Premier Padel P1, l’impresa di Dal Pozzo-Baldi contro la leggenda Navarro

Un’ora dopo il match, uno dei più belli in carriera, Giulia Dal Pozzo e Caterina Baldi escono dallo spogliatoio ancora emozionatissime. All’Allianz Cloud, nella prima giornata di qualificazioni femminili del Milano Premier Padel P1, la coppia emiliano-romagnola ha compiuto l’impresa, battendo in due set (6-4 6-1) la “pareja” formata dalla spagnola Jana Montes Cabruja e soprattutto da una leggenda del padel come Carolina Navarro, ex numero uno al mondo – lo è stata per nove anni – quattro titoli Mondiali per nazioni, oltre a un centinaio di vittorie nei tornei di tutto il mondo.

“Prima di iniziare c’era tanta tensione, sapendo che avversaria avremmo trovato – racconta Dal Pozzo, classe 2005, uno dei talenti più cristallini del padel italiano – Poi siamo entrate in campo e ci siamo sciolte. Abbiamo giocato una partita stupenda, perfetta, ed è una sensazione indescrivibile”. Un’emozione condivisa da Baldi: “Prima di entrare in campo ero tesa, l’ho confessato al mio allenatore e gli ho anche chiesto di dirmi qualche frase motivazionale per superare l’emozione – racconta con un sorriso – Poi abbiamo iniziato a giocare e ci siamo lasciate andare. È stato bellissimo, ma la cosa più bella è che ci siamo divertite tanto e ora puntiamo al tabellone principale”.

Una gioia resa ancora più grande dal fatto che per Dal Pozzo e Baldi è la prima vittoria in un torneo Premier Padel, dopo il debutto dello scorso giugno nel torneo di Roma. La vittoria di oggi è un’ulteriore conferma della crescita di questa coppia, che da metà 2024 in poi ha migliorato prestazioni e risultati in tutti i tornei disputati: solo nell’ultimo mese la coppia ha conquistato il FIP Rise di Napoli (battendo in finale due azzurre del calibro di Chiara Pappacena e Giulia Sussarello) e il FIP Promotion in Croazia.

“Ormai è tutto l’anno che giochiamo insieme, ci conosciamo sempre meglio sia dentro che fuori dal campo e questo ci aiuta tanto sul campo. Ci stiamo divertendo, vogliamo continuare così”,continua Dal Pozzo, che per il prossimo anno punta ancora più in alto: “Oltre a conquistare più punti possibili per salire nel ranking c’è la Nazionale. Arrivare in alto non solo in Italia ma anche nel mondo sarebbe un sogno e si parte da qui”.

Archiviata la prima partita, Dal Pozzo e Baldi torneranno domani in campo per la seconda giornata di qualificazione contro le spagnole Arellano/Lujan. Si è invece fermato al primo turno il cammino delle azzurre Emily Stellato e Giulia Sussarello, sconfitte in due set (con doppio tie break) dalla francese Touly e dalla spagnola Dominguez.