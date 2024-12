Serie A, vola il Napoli torna a perdere la Lazio

Risultati pesanti arrivano dalle gare delle 15.00. Vittoria 0-1 del Napoli in casa del Torino, decide McTominay. Cade a sorpresa 3-1 la Lazio a Parma. In gol Man, Haj e Del Prato per i Ducali, Castellanos per la Lazio.

Serie A, le ufficiali

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Sanabria, Adams. All. Vanoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Keita, Sohm; Man, Cancellieri, Haj; Bonny. All. Pecchia.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Torino-Napoli 0-1

Parte forte il Toro subito pericoloso. Vojvoda trova una buona linea di passaggio per Linetty che serve Gineitis. Il centrocampista crossa in area per Adams che stacca bene di testa ma non trova la porta di pochissimo! Al 23′ ci prova Lukaku. Cross di Kvaratskhelia per Lukaku che di tacco fa una giocata pazzesca! Altrettanto pazzesco l’intervento di Milinković-Savić che riesce a fermare la conclusione del belga. Napoli che passa al 31′ con McTominay. Azione insistita degli ospiti che con Kvaratskhelia sfondano sulla sinistra. Pedersen riesce ad anticipare il georgiano ma il pallone finisce tra i piedi di McTominay che dal limite dell’area controlla e calcia insaccando con un tiro potente sul primo palo! Non può nulla questa volta Milinković-Savić. Super chance granata al 37′. Azione insistita dei padroni di casa con Sanabria che lavora un pallone perfetto in area per Adams che serve Coco da solo sulla linea di porta. Il pallone resta sotto i piedi del difensore che non riesce a colpiere a botta sicura. Al 65′ Milinkovic-Savic salva il Toro. Politano dalla destra crossa in area per Olivera che stacca di testa da posizione ravvicinata. Il portiere del Torino con un altro super intervento tiene a galla i suoi. Nel finale gol annullato a Neres per fuorigioco. Finisce 0-1.

Parma-Lazio 3-1

Parte forte la Lazio subito in gol con Rovella. Rete annullata per fallo dello stesso centrocampista ad inizio azione dopo intervento VAR. Al 6′ è allora Man a sbloccarla per il Parma. Da possibile eroe in positivo, Rovella la combina grossa. Il centrocampista biancoceleste sbaglia l’appoggio per Romagnoli e serve involontariamente Man. Il romeno, solo davanti a Provedel, non sbaglia e firma il vantaggio. Al 45′ Zufferli concede rigore alla Lazio ma dopo intervento del VAR lo toglie per assenza di tocco su Zaccagni. Pronti-via e al 53′ il Parma fa 2-0. Altra palla persa dalla Lazio con Gila. Charpentier riparte e appoggia vicino per Haj Mohamed. Il tunisino senza pensarci due volte apre il piatto e scavalca Provedel con una traiettoria deliziosa. Al 81′ la Lazio rientra in gara con Castellanos. Indecisione tra Suzuki e Valeri che perdono il pallone in mezzo all’area. Castellanos è il più sveglio di tutti e da due passi insacca. Partita viva ora. Parma che la chiude al 92′ con Del Prato. Lazio sbilanciata tutta in avanti. Del prato si invola da solo verso la porta avversaria e davanti a Provedel non sbaglia. Finisce così, torna a vincere il Parma. Cade a sorpresa la Lazio.