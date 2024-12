Sinner, bomba nella classifica generale: mai visto nulla di simile

Jannik Sinner è inarrestabile, dominatore assoluto di ogni classifica: qualcosa di inaudito e di mai visto prima

Scrivendo di Jannik Sinner si rischia di essere ripetitivi, di scadere nel già detto. D’altra parte, si è detto e scritto praticamente di tutto e di più dei suoi trionfi che ormai ogni tifoso e appassionato di tennis li snocciola a memoria come un tempo lo si faceva con la formazione del Grande Torino, tragicamente scomparso nello schianto dell’aereo che lo riportava a casa, dopo un’amichevole a Lisbona, contro il terrapieno della Basilica di Superga il 4 maggio del 1949.

Perfino un insospettabile come il compianto scrittore e semiologo, Umberto Eco, la recitava a memoria. Ne diede prova in diretta televisiva durante l’intervista one-to-one con Fabio Fazio nel suo noto programma ‘Che tempo che fa’.

Dunque, Jannik Sinner ‘come’ il Grande Torino dal punto di vista del mito? Beh, sì visto che il suo 2024 è stato leggendario come i granata capitanati da Valentino Mazzola che ‘solo il fato li vinse‘. Anche Jannik Sinner, infatti, nel 2024 non ha avuto avversari tanto da dominare ogni classifica, non solo quella Atp: qualcosa di inaudito e di mai visto prima.

Sinner, lo sportivo italiano che ha guadagnato di più nel 2024

Il 2024 è un anno che Sinner non dimenticherà mai. In appena 12 mesi il 23enne di San Candido ha messo in bacheca due Major, l’Australian Open e gli Us Open, tre Masters 1000, Cincinnati, Miami e Shanghai, le Atp Finals e la Coppa Davis, la seconda consecutiva.

Titoli che gli hanno fruttato i punti che gli consentono di restare saldamente in vetta al ranking Atp e che hanno arricchito il suo conto in banca. Non per nulla, con 65 milioni di euro incassati il fuoriclasse altoatesino è lo sportivo italiano che ha guadagnato di più nel 2024.

Più che ‘doppiato’ il secondo in classifica, l’ex Psg e Pescara, Marco Verratti, attualmente in forza all’Al Arabi, che si è fermato, si fa per dire, a 30 milioni di euro, a conferma dello strapotere del numero 1 del ranking Atp anche in questa speciale graduatoria. Sul terzo gradino del podio la stella dei Detroit Pistons, Simone Fontecchio, che si sta mettendo in mostra in Nba.

Completano la top five due ex della Serie A, Sandro Tonali e Ciro Immobile, che militano rispettivamente nelle file del Newcastle, in Premier League, e del Besiktas, club della capitale turca. La distanza è siderale ed è destinata ad allargarsi ulteriormente dato che Sinner incrementerà di anno in anno i suoi introiti dal momento che gli sponsor se lo contendono. Insomma, il 23enne della Val Pusteria non è solo il ‘Re del tennis’ ma è anche il ‘Re Mida’ dello sport tricolore.