Atalanta, Percassi: “Retegui? Ecco come l’abbiamo preso”

Luca Percassi, AD dell’Atalanta, ai microfoni di DAZN. “Le ambizioni sono cercare di fare il massimo in ogni partita senza avere rimpianti. Sappiamo che il campionato è difficile, sono tutte partite difficili, ma ce le giochiamo”.

Retegui? “Diciamo che dall’infortunio sfortunato di Gianluca domenica sono passate poche ore e fortunatamente Mateo è arrivato da noi. Era un avversario che avevamo avuto modo di apprezzare in campionato e lo avevamo visto anche in Argentina. Ci ha sempre colpito la sua capacità di fare gol. Come tutte le cose poi ci sono circostanze fortunose che ci hanno permesso di chiudere la trattativa in tempi brevi. Nella sfortuna di Gianluca quindi siamo riusciti a portare a casa un ragazzo dal grandissimo spirto, un combattente. Tony D’amico, il responsabile dell’area tecnica, si è speso molto affinché l’affare andasse in porto”.