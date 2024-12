Bologna, domani c’è la Coppa Italia con la sfida al Monza. Le ultime

Dopo la bella vittoria casalinga contro il Venezia (doppio Ndoye e Orsolini) nell’ultima giornata di campionato, il Bologna tornerà in campo già domani per la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La formazione di Vincenzo Italiano affronterà il Monza di Alessandro Nesta, reduce dal pareggio esterno contro il Como. Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

Bologna-Monza, le probabili formazioni: turnover parziale

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Posch, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Ferguson, Iling Junior; Dallinga

Monza (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Marì, Carboni; Birindelli, Forson, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Vignato; Petagna.