Confessione su Jasmine Paolini: coinvolto anche Sinner

La straordinaria stagione di Jasmine Paolini nasconde un segreto: il coach svela l’influenza di Jannik Sinner nella crescita

Il loro nome inizia con la lettera ‘J’. Non proprio un carattere consueto nella tradizione dei nomi di battesimo italiani. Stesso discorso se analizziamo gli stessi per esteso: Jannik e Jasmine. Due suoni esotici forse, ma che hanno un comun denominatore molto più importante del carattere alfabetico: la vittoria. I trofei. I trionfi con la maglia azzurra e non solo.

Ovviamente il campione di San Candido, sulla scia di un 2023 chiuso in modo fantastico, può fregiarsi di titoli che la 28enne nativa di Castelnuovo di Garfagnana non ha ancora raggiunto. Campione a Melbourne e a New York, sette tornei del circuito vinti – a cui vanno aggiunte le Nitto ATP FInals – più la Coppa Davis. Ma mettiamoci dentro anche il ‘Six Kings Slam’ che, per quanto torneo di esibizione, ha garantito all’altoatesino un assegno di 6 milioni di dollari.

Sebbene meno vincente, anche l’annata della piccola e terribile toscana può esser considerata assolutamente straordinaria. Medaglia d’oro olimpica in doppio, trascinatrice delle azzurre di Tathiana Garbin nella Billie Jean King Cup – la Davis in rosa – Jasmine ha raggiunto proprio a fine stagione il suo best ranking.

Ora è quarta nella classifica mondiale, con una manciata di punti di vantaggio sulla quinta, la cinese Qinwen Zheng, che ha 5340 punti contro i 5344 dell’italiana.

Furlan spiega l’exploit Paolini: “Ci siamo ispirati a Sinner”

Per spiegare l’incredibile crescita della giocatrice, il coach Renzo Furlan si è prestato a rispondere a delle domande poste dai colleghi di ‘Tuttosport’. Sono emerse delle rivelazioni curiose e gratificanti per il succitato numero uno del mondo del ranking ATP.

“In effetti per qualche accorgimento tecnico ci siamo ispirati a Jannik. La sua forza sta nel grande timing sulla palla unito a una stabilità che gli viene dallo sci. Non è solo un numero uno, in questo momento è dominante. Lo abbiamo visto nel modo in cui ha vinto le Finals senza far arrivare mai a cinque gli avversari”, ha esordito l’ex giocatore oggi allenatore di Jasmime.

“È davvero un’epoca d’oro per il tennis italiano. Nel femminile l’età delle nostre giocatrici è più alta, ma abbiamo una top 5 e altre tre nelle prime 100. Mi auguro che sulla scia di questi brillanti risultati arrivino altre ragazze“, ha concluso Furlan.