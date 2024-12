È ufficiale, clamoroso Thomas Ceccon: capitolo chiuso

Capitolo chiuso per Thomas Ceccon, adesso è ufficiale: arriva l’annuncio che sorprende tutti i suoi fan

Un altro anno sta volgendo al termine e un capitolo, piuttosto importante e per certi versi spinoso, della vita e della carriera di Thomas Ceccon, sta per chiudersi. O forse si è già chiuso, definitivamente.

L’oro olimpico di Parigi, impegnato nel prepararsi mentalmente a un 2025 in cui dovrà confermarsi come uno dei nuotatori più forti al mondo, è stato nelle ultime settimane protagonista di una vicenda piuttosto spiacevole. Una storia che però probabilmente si è chiusa in maniera definitiva in queste ore, con un annuncio che dovrebbe far calare il sipario su una parentesi piuttosto antipatica.

Al centro di mille polemiche per alcune sue decisioni, come la rinuncia ai Mondiali di Budapest in vasca corta (rinuncia in cui è stato affiancato anche da un altro nuotatore non proprio qualunque, come il fenomeno Leon Marchand), e tirato con forza all’interno di diverse vicende anche di gossip, Ceccon è ormai focalizzato con grande attenzione solo sul 2025.

Quel che è stato nel 2024 fa parte del passato, e lì va lasciato. Anche i battibecchi, anche le frecciatine, anche le accuse, più o meno gravi, che lo hanno riguardato. Comprese quelle, velenose, che lo hanno portato a creare un vero e proprio ‘dissing mediatico’ con Matteo Giunta, nelle vesti in questo caso di ‘signor Pellegrini’, o meglio di avvocato difensore di sua moglie, la ‘divina’.

Ceccon, capitolo chiuso: l’annuncio mette d’accordo tutti i tifosi

A sotterrare definitivamente, almeno si spera, l’ascia di guerra tra i Ceccon e una leggenda del nuoto italiano come Pellegrini sono state in realtà le parole rilasciate da Giunta ai microfoni del Corriere dello Sport.

Tanto per fare un breve riassunto, Ceccon aveva attaccato Federica, affermando che per lui non rappresentava niente (a causa di alcuni dissidi avuti in passato). Parole che erano state accolte con grande fastidio da Giunta, a sua volta partito al contrattacco con un severissimo “per me Ceccon vale zero“.

Se è vero che pubblicamente sulla questione Pellegrini non era voluta in alcun modo intervenire, evidentemente nel privato si sarà confrontata con il marito per cercare di gettare acqua sul fuoco, e anche per questo motivo le parole di Giunta nell’ultima intervista al ‘Corriere dello Sport’ sono andate in tutt’altra direzione: “Quella con Ceccon per me è una questione chiusa e dimenticata“.

L’ex nuotatore e coach di Federica ha sottolineato nell’occasione come ci sia sempre stato rispetto a livello agonistico tra loro e Thomas, rispetto corroborato dal fatto di lavorare insieme in quel di Verona. Ma le polemiche delle ultime ore non c’entra nulla con quanto eventualmente successo in passato: “Per me la questione è chiusa, ormai è acqua passata“. Chissà se anche Thomas la penserà allo stesso modo.