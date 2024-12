Fondazione Allianz UMANA MENTE: sport inclusivo caposaldo dei nuovi progetti

Con un grande evento presso l’Auditorium della Torre Allianz, la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha presentato ai media e ai suoi stakeholder le prossime novità ed alcuni tra i progetti caratterizzanti che, dalla sua nascita nel 2001, le hanno consentito di sostenere in tutta Italia più di 72 mila persone con differenti situazioni di bisogno, stanziando oltre 40 milioni di euro in favore di oltre 300 progetti.

Fondazione Allianz UMANA MENTE: la filantropia senza limiti. È il titolo dell’evento che si è svolto oggi 2 dicembre presso l’Auditorium della Torre Allianz a Milano, per presentare ai media e agli stakeholder della Fondazione i nuovi progetti sociali e le linee guida 2024-2025.

Maurizio Devescovi, Presidente della Fondazione Allianz UMANA MENTE e Direttore Generale di Allianz S.p.A. ha introdotto così i lavori della giornata: “Con l’operato della nostra Fondazione puntiamo a rispondere alle necessità delle persone più fragili, in particolare giovani in condizioni di disagio e persone con disabilità e a favorirne l’inclusione sociale. Vogliamo offrire una prospettiva di vita positiva a chi è più in difficoltà e valorizzare le abilità di ognuno, per garantire loro un futuro migliore. Sono questi i valori che negli anni hanno guidato l’impegno filantropico della Fondazione Allianz UMANA MENTE ed è con orgoglio che siamo qui oggi per raccontare la nostra attività grazie alla voce dei protagonisti delle nostre iniziative”.

Le linee guida strategiche delle attività seguite dalla Fondazione negli anni passati e confermate per il 2024-2025 si focalizzano su quattro ambiti di intervento:

– Arte, cultura e spettacolo

– Sporti inclusivo

– Aiuti mirati, tempo libero per tutti e volontariato

– Inserimento lavorativo

SPORT INCLUSIVO, TRA FAUM CUP E SUPEREROICA

Ambito d’intervento presentato attraverso i protagonisti della FAUM Cup e della SuperEroica, il progetto di ciclismo sociale avviato nel 2022 per permettere anche alle persone con disabilità intellettivo-relazionali di partecipare a L’Eroica, nota competizione ciclistica di Gaiole in Chianti, e lanciare al contempo un messaggio importante per dimostrare che non ci sono limiti né devono esserci esclusioni alla possibilità di gareggiare per atleti con disabilità intellettivo-relazionali. Hanno portato le loro emozionanti testimonianze l’atleta Andrea Romano, Silvia Epis Direttore Tecnico Nazionale Giovanile FCI(Federazione Ciclistica Italiana) e Referente Tecnico Nazionale FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), e il campione di paraciclismo Fabio Triboli.

Il 2024 ha visto per la prima volta, grazie al forte impegno della Fondazione Allianz UMANA MENTE, la realizzazione di due importanti eventi a livello nazionale: i Campionati Italiani “FISDIR-FCI FAUMCUP”, la cui prima edizione si è svolta a Bari sulle specialità del ciclismo su strada e la seconda ad Iseo (Brescia) sulle specialità del fuoristrada.

Il Segretario Generale della Fondazione Nicola Corti ha sottolineato come, per la prima volta in queste discipline sportive, si è consentito anche agli atleti con disabilità intellettivo-relazionali di svolgere attività ciclistica in modo agonistico, ricordando che in precedenza gli atleti con tali disabilità potevano svolgere unicamente attività di tipo promozionale (prove di abilità) o dimostrativo (apripista in eventi agonistici).

L’impegno nello sport inclusivo è espresso dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE anche con il supporto a Snow4All e “Squadra G”, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici, con l’obiettivo di individuare e formare nuovi atleti per la partecipazione agli sport invernali paralimpici: i ragazzi sono coinvolti in diversi stage in cui vengono valutate le loro capacità, per poi essere indirizzati al mondo agonistico. L’ulteriore ambizioso progetto Obiettivo SCI si prefigge specificamente di selezionare e preparare atleti desiderosi di partecipare ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.