Inzaghi allenatore dell’anno: “Spero di restare all’Inter a lungo”

Simone Inzaghi è stato eletto miglior allenatore della passata stagione di Serie A. Queste le sue parole dal palco: “Mi fa molto piacere essere qui ed essere premiato da Luciano Spalletti. Voglio condividere questo premio con i miei calciatori, senza di loro non sarebbe stato possibile. E con la mia società, che mi ha messo a disposizione tutto in questi tre anni e mezzo. E ovviamente coi nostri tifosi”.

Il turnover di quest’anno?

“Cerchiamo di parlare coi preparatori, abbiamo tanti strumenti a disposizione. Le partite sono tante, non è semplice ma cerchiamo di adeguarci. Vorrei fare un passo indietro a ieri: ieri è stata una serata difficile, ci sono stati attimi non semplici. Ma il mondo del calcio ieri sera ha fatto una grandissima figura, è stato un bellissimo esempio vedere tutti intorno a Edoardo”.

Si è mai sentito sottovalutato?

“No, mi sento apprezzato dalla mia società e dai miei ragazzi, oltre che dai tifosi. La Lazio è stata la mia vita per più di 20 anni, ora sono qui da quattro anni e spero di restarci a lungo. Siamo sempre sotto giudizio, è un mestiere non semplice. Non è mai semplice e lo facciamo nel bene della società”.