LeBron James fa una scelta assurda, nessuno dei suoi fan ci crede

La scelta presa da LeBron James ha spiazzato completamente i fan: nessuno si immaginava questo dal campionissimo dei Lakers

I Los Angeles Lakers continuano ad avere un andamento un po’ troppo altalenante e in molte occasioni si affidano ovviamente a LeBron James. Il fenomeno di Akron riesce ancora oggi, alle soglie dei 40 anni – li compirà il prossimo 30 dicembre – a togliere le castagne dal fuoco ai gialloviola. E’ accaduto anche nel match contro Utah, con LBJ capace di realizzare 27 punti, 14 assist e 5 rimbalzi. Uno score che ha contribuito alla vittoria dei Lakers di un punto (105-104) malgrado le tante assenze (Reaves, Hayes, Bronny James, Vanderbilt e Wood).

Ha fatto evidentemente bene la strigliata del campionissimo dopo il precedente ko subito contro gli Oklahoma City Thunder che aveva oltretutto sancito l’eliminazione dei losangelini dalla Emirates NBA Cup 2024. “Se non ci mettiamo l’energia che serve sarà molto complicata per noi“, aveva detto LeBron cercando di dare una ‘scossa’ al team.

Parole di un leader che nonostante i 40 anni ormai alle porte continua a essere decisivo. E’ la sua 22esima stagione in NBA, eppure il fuoriclasse dei Lakers continua a mostrare un’eccezionale forma fisica e mentale. Addirittura, secondo molti giornalisti sportivi statunitensi, sembra che il campione di Akron stia migliorando con il passare degli anni. Molto dipende dal suo stile di vita: alcune abitudini, spiegate nel dettaglio nella nuova docuserie di Netflix, Starting 5, hanno sorpreso i fan.

Assurdo LeBron James: cosa fa il campionissimo

Oltre ai vari allenamenti praticati, LeBron James è molto attento alla dieta, caratterizzata soprattutto da alimenti integrali e biologici. Il celebre giocatore NBA non assume alimenti ricchi di zuccheri né tantomeno i cibi fritti ed evita anche gli alimenti troppo elaborati. In più si concede dei giorni di riposo per lavorare al meglio sul suo corpo.

Ma non è finita: proprio per curare nel migliore dei modi i suoi muscoli LBJ si dedica anche a immersioni a freddo e a sessioni nella camera di ossigeno iperbarica con l’obiettivo di ripristinare i giusti livelli di ossigeno. In più la stella dei Los Angeles Lakers pratica anche la crioterapia, ovvero l’esposizione a temperature molto basse per ridurre lo stress ossidativo muscolare.

Infine, come precisa il vincitore di 4 anelli NBA nella docuserie, fondamentale nella sua routine è anche dormire bene. Una fattispecie quest’ultima confermata anche da Mike Mancias, allenatore di LeBron, il quale ha spiegato come, per un atleta, “la cosa più importante è quella che riesce ad avere gratis, ovvero il sonno“.