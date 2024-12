Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali: la scelta su Paredes, Dybala e De Keteleaere

Tutto pronto per l’inizio della sfida tra Roma e Atalanta: due momenti diversi per le due squadre che, per motivi contrapposti, devono vincere. Ecco le scelte ufficiali da parte di Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini.

Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.