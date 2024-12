Serie A, Casini: “Del Piero-FIGC? Piace a tutti, non ne abbiamo parlato”

Al termine del Gran Galà del Calcio, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Candidarmi? Non ho ancora deciso, la procedura è cominciata ma è tutto prematuro. Dovevamo votare a gennaio, poi il 16 dicembre, ora siamo già al 9. I prossimi giorni sono decisivi. Mi piace sottolineare come le condizioni di Bove siano migliorate, ieri eravamo in forte apprensione. La partita non sarà possibile prevederla entro i 15 giorni previsti dal regolamento, se ne parlerà dopo Natale. Abbiamo comunque detto che dovrà essere giocata nella prima data utile. Del Piero-FIGC? Non ne abbiamo parlato, ma Del Piero piace a tutti: è un campione, una persona per bene e quindi non può non piacere”.