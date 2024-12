Terremoto in Formula 1: annuncio a sorpresa di Briatore

Formula 1, nuovo colpo di scena potrebbe cambiare il prossimo futuro di Alpine: Flavio Briatore ragiona sul colpo per il Mondiale 2025

Il Mondiale 2025 di avvia verso la conclusione e a vincerlo, come noto, è stato Max Verstappen grazie ai punti conquistati sul circuito di Las Vegas. Ora le attenzioni degli appassionati della quattro ruote sono tutte destinate alla classifica costruttori, quindi alla lotta serrata tra McLaren e Ferrari.

Ma non è solo la classifica costruttori a tenere banco. A tenere col fiato sospeso i tifosi è anche la situazione di una serie di piloti, alcuni dei quali, al momento, non hanno il posto sicuro per l’anno prossimo. Tra gli addetti ai lavori più interessati alla faccenda vi è il consulente di Alpine Flavio Briatore, il cui compito è quello di rimettere in sesto una scuderia non proprio brillante come quella francese.

L’obiettivo dell’ex Benetton e Renault è molto semplice, quasi intuibile: dare un sedile a un pilota talentuoso e di prospettiva che farebbe gola alle rivali.

Alpine, Franco Colapinto in cima alla lista dei desideri di Briatore

Sulla carta Alpine ha già la prossima coppia di piloti in vista della prossima annata 2025: Jack Doohan e Pierre Gasly. Ma in F1 non è mai detta l’ultima parola e ogni motivo è buono per cambiare idea e rivoluzionare tutto.

Flavio Briatore, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe rimasto colpito dalle ultime prestazioni di Franco Colapinto, pilota italo-argentino in questo momento sotto contratto con la Williams. Tra i migliori risultati del pilota l’ottavo posto a Baku e il decimo a Las Vegas. Nulla di eccezionale, ma considerando lo status della scuderia britannica sono ottimi risultati in termini di rendimento.

Colapinto al momento non ha un sedile sicuro per l’anno prossimo, e non è da escludere del tutto che Alpine possa essere coinvolta: se Briatore affondasse il colpo, dovrebbe mettere da parte i sogni del neozelandese Doohan, tra i migliori prospetti della F2, che non ha ancora esordito nella massima serie.

Il profilo di Colapinto, giovane e di belle speranze, è stato accostato ad altri team: dalla Racing Bulls, al fianco di Yuki Tsunoda, alla Red Bull come compagno del campione del mondo Verstappen.

Insomma, tutti gli scenari sono in questo momento aperti. Briatore lavora sottobanco per regalare al team francese la coppia più equilibrata possibile in modo da rendere indimenticabile la prossima stagione. Secondo quanto evidenziato da ‘ElReyGuiri’ finanziariamente, Colapinto porterebbe più sponsor all’Alpine se gli dessero il posto. A livello di prestazioni, ha già diverse gare di esperienza e Briatore potrebbe farcela in ottica futura fermo restando le difficoltà.