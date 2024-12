Ultim’ora Federica Pellegrini: decisione stupefacente

Ultima ora incredibile su Federica Pellegrini: arriva una decisione stupefacente, che lascia di stucco i suoi fan. C’è l’annuncio, le ultime

Da quando Federica Pellegrini si è ritirata dal nuoto è diventata sempre più un personaggio popolare ed anche televisivo, con diverse sfaccettature della sua vita che stanno venendo man mano alla luce. Lei stessa ama condividere molto sui social, specialmente su “Instagram”. Da qualche tempo ha trovato la stabilità familiare, sposando Matteo Giunta, suo ex allenatore, dalla cui unione ha dato alla luce la piccola Matilde.

La “Divina” ha più volte condiviso scene di vita quotidiana con la figlia e inoltre ha raccontato come diventare mamma sia stato per lei bello ma allo stesso tempo abbia fatto difficoltà ad accettare alcuni cambiamenti derivati dalla gravidanza e dall’arrivo della piccola.

Ritrovato un certo equilibrio è tornata protagonista sulla scena pubblica, come ha dimostrato nelle ultime settimane prendendo parte durante questo autunno a “Ballando con le stelle“, lo show del sabato sera di punta della “Rai”, dimostrando di cavarsela anche come ballerina.

Federica Pellegrini, arriva l’annuncio: fan stupiti

Nei giorni scorsi Matteo Giunta, suo marito, ha rilasciato una lunga intervista al ‘Corriere dello Sport’, svelando alcuni aneddoti e curiosità della moglie. I fan hanno accolto queste dichiarazioni con tanta enfasi. Ancora una volta si è messo in risalto l’unione della bella famiglia che si è costruita l’ex nuotatrice.

“Credo proprio che Federica riuscirà a gestire tutti gli impegni anche derivanti dall’avere una figlia piccola” è la risposta sicura di Matteo Giunta ad una domanda che ha svelato di porsi ogni tanto. “Riusciamo ad incastrarci bene con tutti e poi i nonni ci aiutano”, dice con riferimento ovviamente ai genitori sia di lei che di lui. Il coach ha poi rivelato di avere una motivazione altissima nel proseguire i suoi impegni da allenatore, pur dovendo fare il sacrificio di star meno tempo con Matilde. “Un genitore soddisfatto è un genitore migliore, anche Federica la pensa così”, dunque nessun dubbio.

“Il percorso fatto con lei è stato importante. Ho iniziato ad allenarla quando aveva già vinto tutto ma le cose non sono andate poi così male“, scherza quello che una volta era l’allenatore della Pellegrini poi diventato prima compagno e quindi marito. Un Matteo Giunta motivato come non mai a dare il massimo anche per la sua Federica.