“Alcaraz disturba Sinner”: esplode la bomba

Le recenti dichiarazioni dell’ex numero uno del tennis rinfocolano la rivalità tra l’azzurro e lo spagnolo: ecco cosa ha detto su Sinner e Alcaraz

Difficile non nominarli quando si parla dei massimi livelli del tennis mondiale. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono destinati a scrivere altre pagine importanti di storia: lo dimostra questo anno straordinario, dove entrambi hanno dato il meglio conquistando due Slam a testa e svariati altri tornei.

I due campioni sono destinati a fare grandi cose: a dirlo oramai sono un po’ tutti, dai tifosi agli addetti ai lavori fino a svariati ex campioni. In questo contesto si inserisce Andy Roddick, oggi podcaster di successo ma in passato uno dei migliori giocatori al mondo, capace di rimanere per quasi tredici settimane numero uno.

Proprio Roddick ha recentemente rinfocolato la rivalità tra i due giovani tennisti con parole molto chiare e dirette.

Andy Roddick avvisa Jannik: Alcaraz è l’unico che può mettergli i bastoni tra le ruote

Le rivalità, come ben si sa, fanno sempre bene a qualsiasi tipo di sport. Quella tra Jannik e Carlos è una sfida che si ripete già da diversi anni, anche a distanza. Era insomma dai tempi dei fenomenali Big Three (Djokovic, Federer e Nadal) che non si assisteva a una lotta così serrata e avvincente tra due veri talenti del tennis.

Andy Roddick tra i due però ne preferisce uno soltanto: l’azzurro Sinner. A suo dire, l’altoatesino “a fine stagione ha battuto i migliori al mondo nonostante una vicenda che gli pendeva sulla testa“, ha detto lo statunitense nel suo podcast ‘Served with Andy Roddick’ facendo riferimento al noto caso Clostebol.

Per l’ex numero uno, a contare maggiormente è la qualità mostrata in campo dal campione, mentre su Alcaraz afferma che solo gli infortuni lo hanno frenato in questo 2024, agevolando di conseguenza Sinner. “È il miglior giocatore del mondo e non si può discutere questa situazione ad oggi“, continua Roddick.

“Carlos Alcaraz non ha giocato per quasi tutta la stagione, si è infortunato più volte: con il passare del tempo ci concentreremo sempre più sui loro incontri, su questa rivalità. Solo Alcaraz ha il gioco che in questo momento può disturbare Sinner più di chiunque altro sul pianeta Terra”. Ha continuato Roddick, affermando comunque che ha fiducia che il murciano abbia le qualità giuste per limitarlo nei prossimi anni.