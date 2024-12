Sassuolo, Grosso: “Sono deluso. Avremmo dovuto fare meglio”

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo ha parlato così dopo il pesante ko 6-1 contro il Milan in Coppa Italia: “Non sono arrabbiato, ma deluso. Avremmo potuto e dovuto fare meglio. Ma abbiamo affrontato una squadra che entrata in campo presente, per volersi qualificare. Rimetterei in campo la stessa squadra, perché se la sono meritata da Lecce“.

Non ha mai pensato di mettere Berardi: “Se fosse andata la partita in un altro modo uno spezzone l’avrebbe fatto anche lui, ma Berardi viene da un infortunio lunghissimo e non vogliamo sovraccaricarlo di minuti. Ma non è questa la serata in cui deve esprimere la sua qualità, abbiamo altri obiettivi“.

Cosa si porta di positivo: “Qualche spunto c’è. Non abbiamo tolto loro spazi. Ma io me la tengo la prestazione, perché sono tutte esperienze. Qualche spunto dentro la partita c’è: non siamo stati bravissimi a mantenere le distanze e levare spazi ai grandi avversari che avevamo davanti. Io tengo quello che abbiamo fatto in negativo e in positivo, sono tutte esperienze che servono per salire di livello”

Quanto ha inciso il campionato: “Poco. Oggi erano tanti ragazzi che avrebbero voluto fare una partita diversa: per tanti motivi, soprattutto per meriti degli avversari, non ci siamo riusciti. Penso che sia un’esperienza giusta da concedere ai ragazzi che hanno vinto a Lecce e si sono meritati questi ottavi. Oggi è stata una partita diversa ma le difficoltà a volte servono e ti aiutano”

Perché in panchina Moldovan: “Fa parte dei giocatori che sta facendo molto bene in campionato, mi sembrava giusto dare l’opportunità a Satalino per disputare questa gara. Volevo dare l’opportunità ai ragazzi che si sono meritati questo palcoscenico“.