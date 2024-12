Si ritira una leggenda dello sport italiano, vuoto incolmabile da oggi

Carriera finita, una leggenda dello sport italiano ha deciso di dire basta: dolore enorme per i tifosi, la nostalgia è già tanta

Ci ha fatto sognare, ci ha fatto emozionare, ci ha fatto venire i brividi in tante occasioni. E adesso ha deciso di regalarci, inevitabilmente, un grande dispiacere. Un campione assoluto del nostro sport, una leggenda vivente, ha scelto di dire basta. Dopo una carriera di altissimo livello ha deciso di ritirarsi, lasciando un vuoto incolmabile in tutti i suoi tifosi.

Un argento olimpico, tre ori europei, tre ori nel World Tour, arricchito anche da otto argenti e dieci bronzi. Sono solo questi alcuni dei successi accumulati in sedici anni da professionista. Una vita agonistica di altissimo livello che gli ha permesso di confrontarsi con i migliori al mondo, di sfidare veri miti di questo sport, senza sfigurare mai.

Gli è mancato forse un unico acuto, quell’oro olimpico cui è andato molto vicino in un’indimenticabile cavalcata ai Giochi di Rio del 2016. Ma non si può parlare di rimpianto. E chissà che non possa riuscire comunque a conquistare quella medaglia sfuggita da giocatore in una nuova veste.

Dolore enorme per tutti gli appassionati di sport: si ritira una leggenda

“Ero un ragazzino di Ortona che sognava di giocare a beach volley. Così ho cominciato il mio viaggio, e grazie alla vostra passione l’ho reso indimenticabile“, ha scritto sui social Paolo Nicolai, annunciando con un post il suo ritiro dal mondo del beach volley, almeno a livello agonistico.

Nello stesso momento in cui si chiude la sua avventura da giocatore, a 36 anni compiuti da poco, si apre infatti per lui una nuova parentesi di grande prestigio: quella di Direttore tecnico delle Nazionali maschili di uno sport, il beach volley, in cui ha saputo costruirsi una carriera da vera leggenda.

Il suo percorso agonistico si chiuderà ufficialmente dopo le Finals del Pro Tour, in programma dal 4 al 7 dicembre. Quindi avrà via la sua nuova carriera nel mondo dello sport, per portare in alto un movimento, quello italiano, già trascinato fino all’argento olimpico in coppia con un altro monumento del nostro beach, Daniele Lupo, con cui ha conquistato anche tre ori europei e una World Cup.

La speranza di tutti i suoi tifosi e degli appassionati italiano adesso è che possa riuscire a portare ancora più in alto le nostre squadre, con l’obiettivo puntato soprattutto sui Giochi di Los Angeles. Magari lavorando con grande forza sulla nuova coppia Lupo-Zaytsev, nata da poco ma già in grado di conquistare un titolo italiano.