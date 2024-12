Conte, focus (quasi) totale sul campionato. In Coppa Italia pronte le seconde linee

Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare la Lazio in Coppa Italia. Come preannunciato dal tecnico Antonio Conte, la sfida contro i biancocelesti sarà la volta buona di vedere all’opera le seconde linee. Dunque nel 4-2-3-1 troverà spazio Caprile tra i pali; linea difensiva governata da Juan Jesus, affiancato da Spinazzola e Rafa Marin. Possibile anche una chance dal 1′ per Zerbin.

La mediana a due sarà composta da Folorunsho e Gilmour, sulla trequarti ecco Raspadori con Ngonge e Neres ai suoi lati. In avanti spazio a Simeone, pronto a far rifiatare Lukaku. Le pedine titolarissime, qualora dovessero trovarsi in difficoltà, potrebbero subentrare a gara in corso.