“Fatica a camminare”, stella dello sport vittima di un incidente: c’è lo stop

La stella dello sport è rimasta vittima di un incidente e sarà costretta a fermarsi: fa fatica a camminare, tifosi in ansia

Non arrivano buone notizie per una stella dello sport che, dopo essere rimasta vittima di un incidente nella giornata di sabato durante una gara, dovrà restare out per un po’ in quanto fa ancora fatica a camminare.

I tifosi non possono non essere in ansia per le condizioni di Mikaela Shiffrin dopo la brutta caduta nel gigante di Killington lo scorso weekend. La statunitense è caduta in maniera pesante e lei stessa ha affermato in un video girato in clinica di avere una forte abrasione e di far fatica a muoversi. Le sue condizioni hanno subito preoccupato i fan, ma la Shiffrin li ha voluti rassicurare, sottolineando come non ci fosse nulla di cui preoccuparsi.

La sciatrice statunitense si è mostrata da subito positiva riguardo il suo ritorno sugli sci, ma allo stato attuale delle cose non c’è una data sul suo rientro. Dopo aver saltato lo slalom di Killington nella giornata di domenica, la Shiffrin dovrà stare fuori ancora per un po’ ed i tifosi si augurano che la statunitense possa presto rimettersi sugli sci e illuminare le montagne con il suo talento.

Incidente per Mikaela Shiffrin: ecco quando rientrerà la statunitense

La caduta avvenuta nel gigante di Killington è stata rovinosa e Mikaela Shiffrin ha rischiato di farsi davvero male, facendo prendere un bello spavento ai suoi tifosi. Per fortuna, gli esami effettuati hanno escluso danni ad ossa e legamenti e la campionessa non dovrebbe stare fuori troppo a lungo per la gioia dei suoi tifosi che non vedono l’ora di rivederla subito sugli sci.

Al momento non si sa quando tornerà su pista e la statunitense “fa ancora fatica a camminare” secondo quanto riportato da una nota della Federazione americana, ma i tempi di recupero non dovrebbero essere esageratamente lunghi non essendoci state fratture o lesioni. Nel video pubblicato via social, la Shiffrin ha emanato positività ed anche se il ritorno sulla neve è ancora da definire, non dovrebbe volerci molto affinché torni in pista, pronta a dare battaglia alle sue avversarie.

La sciatrice USA potrebbe restare fuori almeno per un paio di settimane in modo da recuperare col calma da questo infortunio, ma i suoi tifosi possono stare tranquilli: non sarà certo una caduta come quella a fermare le sue ambizioni.