Inter, c’è un tabù da sfatare dopo 10 anni

Riprende il lavoro dell’Inter ad Appiano Gentile dopo il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi in seguito alla sospensione della sfida di Firenze. I nerazzurri mettono nel mirino l’anticipo di venerdì contro il Parma, evidenziando l’inevitabile volontà di riprendere la corsa da dove la avevano interrotta prima del Franchi e dunque proseguendo ad inanellare successi. Del resto le avversarie non hanno mostrato segni di cedimento, e perdere eccessivo contatto con la vetta della classifica, seppur con una gara in meno, è una prospettiva da evitare. Del resto il club ducale rappresenta un avversario storicamente ostico per i nerazzurri tra le mura amiche di San Siro, al punto che un successo dell’Inter in uno scontro diretto a Milano in serie A manca addirittura dal 2013.

Per perseguire l’obiettivo Simone Inzaghi valuterà le forze a disposizione in relazione anche alla successiva gara di Champions League a Leverkusen, e spera di poter contare sui rientri di Acerbi e Carlos Augusto che andrebbero a rimpolpare le possibilità nel di scelta nel reparto difensivo. La profondità della rosa a disposizione del tecnico dell’Inter è un punto di forza che Inzaghi vuole sfruttare fino in fondo per inseguire con efficacia tutti gli ambiziosi obiettivi che la stagione proporrà.