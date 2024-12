Mette fine alla sua carriera perché malato, drammatico addio nello sport

L’atleta è costretto a porre fine alla sua carriera poiché affetto da una malattia: addio drammatico nel mondo dello sport

La malattia diagnosticatagli ad inizio anno non ha dato tregua all’atleta che è stato costretto ad annunciare il ritiro dal mondo dello sport, scioccando tutti i suoi tifosi che gli hanno dimostrato subito grande vicinanza.

Il lungo calvario di Tom Devriendt è iniziato sul finire del 2022 quando, come raccontato da egli stesso ha iniziato a perdere peso. Il ciclista belga aveva notato come avesse perso del 4% la propria massa magra mentre, ad inizio 2023, aveva iniziato a patire molto il freddo nonostante le temperature non fossero così basse, due particolari che hanno fatto scattare più di un campanello d’allarme.

Per Devriendt, i veri problemi sono iniziati nella primavera dello stesso anno quando sono cominciati i problemi intestinali, andando in bagno fino a dodici volte al giorno. Tutto faceva presagire il peggio fino alla diagnosi di morbo di Crohn che è stato una sentenza per la propria carriera dopo 2 anni in cui ha sofferto come non mai.

Ciclismo, Devriendt annuncia il ritiro: il belga ha il morbo di Crohn

Una sofferenza alla quale Devriendt ha deciso di porre fine in parte, annunciando ufficialmente il proprio ritiro. Una decisione che ha sorpreso gli appassionati di ciclismo, i quali si sono mostrati da subito comprensivi con l’atleta.

Come riportato da Cicloweb, Devriendt ha infatti come per lui il ritiro non sia una fine come lo è per molti atleti ma una liberazione: “Per molti il ritiro è la fine, ma per me è una liberazione. Se la squadra mi avesse proposto il rinnovo, avrei rifiutato. Senza lo stress e gli sforzi a cui era sottoposto, il mio corpo si sta riprendendo. Sono ancora giovane, ho tutta la vita davanti a me” ha dichiarato, felice che le sue condizioni di salute siano in miglioramento.

La mancanza di stress, come sottolineato dallo stesso Devriendt, sta giocando un ruolo fondamentale nella sua ripresa e considerato che ha solo 33 anni è giusto che il ciclista pensi alla sua salute, la cosa più importante in assoluto quando si ha l’opportunità di cimentarsi ancora con altri progetti. Il morbo di Chron – lo ricordiamo – è una infiammazione cronica dell’intestino che ha un’incidenza elevata anche tra i soggetti più giovani. La terapia per curarlo è prevalentemente farmacologica.