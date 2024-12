A giugno partono gratis? Le 5 migliori occasioni in Italia ed in Europa fra i calciatori a scadenza

Ultime settimane per non rischiare di perderli a parametro zero: in Serie A ed in Europa non mancano i giocatori anche di primissimo piano che dal prossimo 30 giugno 2025 potranno scegliere autonomamente la loro nuova squadra, data dalla quale scadranno i rispettivi contratti.

Serie A: da Dybala a Pasalic, regna l’incertezza

Le trattative sono ancora tutte in piedi, ma al momento la firma sul rinnovo non è ancora arrivata. Dall’Italia non mancano i giocatori che creano qualche suggestione fra quelli a scadenza. Come primo nome per caratura tecnica ci sarebbe Paulo Dybala, ma è noto che se Claudio Ranieri, come ha dichiarato, dovesse utilizzarlo nelle prossime partite, a breve scatterebbe il rinnovo automatico per lui. Nell’Atalanta chi tratta il prolungamento è Mario Pasalic, solita certezza negli schemi di Gasperini nonostante raramente ad inizio anno parta come “titolarissimo”. Da monitorare poi le situazioni riguardanti Alex Meret con il Napoli e Stefan De Vrij con l’Inter. Dato che Dybala ha ‘l’asterisco’, ne aggiungiamo un sesto: Davide Calabria, capitano senza rinnovo al Milan, almeno per ora.

Europa: da Kimmich a David, quante occasioni

Lasciamo stare i nomi realmente più appetibili come quello di Momo Salah (per non parlare di un certo Leo Messi…), solamente per le cifre che percepisce e che potrebbero offrirgli, soprattutto dalla solita Arabia Saudita. Scendendo di qualche gradino però, non mancano in giro per l’Europa profili molto interessanti che potrebbero partire a parametro zero a giugno. Su tutti c’è Joshua Kimmich, del quale il ds del Bayern Monaco, Max Eberl ha detto: “Gli lasciamo tempo per riflettere”. Il suo stipendio si avvicina ai 10 milioni di euro: non poco, ma nemmeno inarrivabile. A cifre per ora decisamente più abbordabili è accessibile dietro a lui Jonathan David, canadese del Lille: oggi percepisce poco più di un milione a stagione, occhio però alle possibili offerte dalla Premier per lui. Da monitorare anche la situazione relativa a Jonathan Tah, che ancora non ha firmato la proposta fattagli dal Bayer Leverkusen. Ci sarebbe Jorginho in questa categoria, ma resta da capire se l’opzione per il rinnovo automatico per un ulteriore anno verrà esercitata: in caso contrario rientrerebbe fra le grandi occasioni. Chiude la categoria il centrocampista dell’Arsenal Thomas Partey: su di lui ci sono rumors provenienti dalla Spagna, con Barcellona e Atletico Madrid ugualmente interessate.