Bagnaia-Marquez, futuro ribaltato: l’annuncio cambia tutto

In Ducati non hanno il minimo dubbio, il futuro dell’italiano e dello spagnolo è già scritto: le parole del team manager sono una garanzia.

La stagione di MotoGP è ormai conclusa. Team e piloti sono in vacanza in attesa di rimettersi al lavoro per la prossima stagione che prenderà il via con il GP di Thailandia a inizio marzo.

Jorge Martin proverà a ripetersi con Aprilia, una sfida interessante che potrebbe sconvolgere l’assetto della griglia. Pecco Bagnaia cercherà di tornare sul gradino più alto del podio conquistando il terzo titolo mondiale in MotoGP. Attenzione al compagno di squadra Marc Marquez che, in Ducati ufficiale, non farà di certo lo scudiero dell’italiano. Senza dubbio lo spagnolo vorrà vincere e finalmente potrebbe avere una moto competitiva per poterlo fare.

Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha parlato della prossima stagione in MotoGP, esponendosi sui prossimi avversari di Ducati, ma anche senza nascondere una certa fiducia nella propria squadra. “Sappiamo che i nostri rivali sonno tosti e saranno molto forti dal punti di vista dei piloti. Aprilia avrà Martin e Bezzecchi e KTM avrà Bastianini e Vinales, abbiamo le antenne ben dritte“, ha commentato Tardozzi.

MotoGP, l’annuncio di Tardozzi su Bagnaia-Martin

Tardozzi ha specificato che la moto del 2024 é stata molto competitiva e molto difficile quindi da migliorare. Per questo motivo, il team manager Ducati non può non confidare nelle potenzialità di Bagnaia e Marquez.

“Onestamente penso che abbiamo un dream team. Pecco e Marc sono due piloti incredibili, penso che sapremo gestire la loro collaborazione e saremo la squadra da battere il prossimo anno. So anche che gli altri costruttori sono migliorati sia dal punto di vista tecnico che da quello dei piloti, ma Ducati sarà un avversario duro“, ha dichiarato il dirigente del team di Borgo Panigale.

Dichiarazioni che cominciano a mettere del pepe all’interno del paddock della MotoGP. L’anno prossimo sarà un anno decisivo per il futuro di Marc Marquez che, alla soglia dei 32 anni, vuole provare a conquistare un altro titolo anche per superare il grande rivale Valentino Rossi. Il team Ducati può essere, senza dubbio, la squadra giusta con cui riuscirci dopo gli anni difficili alla Honda e le buone impressioni destate con la Gresini Racing. Pecco Bagnaia, dal canto suo, vuole rifarsi della beffa di quest’anno senza contare gli avversari degli altri team che saranno altrettanto competitivi.