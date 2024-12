ESCLUSIVA SI Inter, Baccin al Monumental per River-San Lorenzo: i dettagli

Prosegue la missione in Sudamerica del vice ds dellโ€™Inter Dario Baccin, avvistato ieri al Monumental in occasione di River Plate-San Lorenzo. Tra i nomi che Baccin potrebbe aver osservato ci sono quelli di ๐ ๐ซ๐š๐ง๐œ๐จ ๐Œ๐š๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ฎ๐จ๐ง๐จ (๐‘๐ข๐ฏ๐ž๐ซ ๐๐ฅ๐š๐ญ๐ž), ๐œ๐ฅ๐š๐ฌ๐ฌ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Ÿ•, che ha giร una clausola stellare da 45 milioni di dollari ed รจ seguito dal Gotha del calcio europeo; ๐๐š๐›๐ฅ๐จ ๐’๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ข (๐‘๐ข๐ฏ๐ž๐ซ ๐๐ฅ๐š๐ญ๐ž), ๐š๐ญ๐ญ๐š๐œ๐œ๐š๐ง๐ญ๐ž ๐œ๐ฅ๐š๐ฌ๐ฌ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Ÿ, talentuoso e con una spiccata dote nei dribbling.

Altri nomi potrebbero essere quello di ๐'๐š๐ง๐ญ๐ข๐š๐ ๐จ ๐'๐ข๐ฆ๐จ๐ง (๐'๐ข๐ฏ๐ž๐ซ ๐๐ฅ๐š๐ญ๐ž) ๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐จ ๐๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐จ ๐œ๐š๐ฆ๐ฉ๐จ ๐œ๐ฅ๐š๐ฌ๐ฌ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Ÿ, che puรฒ giocare anche da centrocampista centrale e spicca per la sua duttilitร e ๐„๐ฅ๐ข๐š๐ง ๐ˆ๐ซ๐š๐ฅ๐š (๐'๐š๐ง ๐‹๐จ๐ซ๐ž๐ง๐ณ๐จ) ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐œ๐š๐ฆ๐ฉ๐ข๐ฌ๐ญ๐š ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ž โ€œ๐œ๐ฅ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐œ๐จ ๐ฏ๐จ๐ฅ๐š๐ง๐ญ๐ž ๐š๐ซ๐ ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ง๐จโ€œ ๐œ๐ฅ๐š๐ฌ๐ฌ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Ÿ', dotato di unโ€™ottima visione di gioco e grande personalitร . Giocatore su cui il Brighton ha giร messo gli occhi.

Altri nomi potrebbero essere quello di ๐'๐š๐ง๐ญ๐ข๐š๐ ๐จ ๐'๐ข๐ฆ๐จ๐ง (๐'๐ข๐ฏ๐ž๐ซ ๐๐ฅ๐š๐ญ๐ž) ๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐จ ๐๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐จ ๐œ๐š๐ฆ๐ฉ๐จ ๐œ๐ฅ๐š๐ฌ๐ฌ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Ÿ, che puรฒ giocare anche da centrocampista centrale e spicca per la sua duttilitร e ๐„๐ฅ๐ข๐š๐ง ๐ˆ๐ซ๐š๐ฅ๐š (๐'๐š๐ง ๐‹๐จ๐ซ๐ž๐ง๐ณ๐จ) ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐œ๐š๐ฆ๐ฉ๐ข๐ฌ๐ญ๐š ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ž โ€œ๐œ๐ฅ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐œ๐จ ๐ฏ๐จ๐ฅ๐š๐ง๐ญ๐ž ๐š๐ซ๐ ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ง๐จโ€œ ๐œ๐ฅ๐š๐ฌ๐ฌ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Ÿ', dotato di unโ€™ottima visione di gioco e grande personalitร . Giocatore su cui il Brighton ha giร messo gli occhi.

