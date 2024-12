I tifosi di Sinner non vedevano l’ora: ormai è fatta

In seguito alla conclusione della stagione del tennis, è giunta la notizia che riguarda Jannik Sinner: ecco cosa si prospetta all’orizzonte

Jannik Sinner e i suoi compagni di squadra hanno regalato una grande gioia all’Italia, vincendo la prestigiosa Coppa Davis, ponendo fine alla stagione tennistica. Infatti, i principali tornei si sono conclusi e, fatta eccezione per qualche Challenger in giro, la racchetta resta a riposo per qualche tempo. Già si sente nostalgia di attese e scambi, ma l’Italia ha mitigato l’emozione con la notizia giunta negli ultimi giorni, ovvero dal 2025 al 2027 la fase finale della Coppa Davis avrà luogo nel Belpaese.

Dal 18 al 23 novembre prossimi sarà ospitata dall’Unipol Arena di Bologna, dove gli azzurri cercheranno di confermarsi ancora e custodire l’insalatiera del tennis. Tuttavia, il popolo degli appassionati comincia a domandarsi quando potrà vedere nuovamente in scena Jannik Sinner, nel suo splendido momento personale da numero uno indiscusso.

Per il momento è tempo di vacanze anche per l’altoatesino. Il tennista di San Candido, infatti, si sta godendo qualche giorno di relax prima di tornare ad allenarsi a grandi ritmi. Lo farà insieme al suo team in quel di Dubai e poi dedicherà spazio alla famiglia con le festività natalizie alle porte, le quali sono molto speciali per lui, come raccontato alla stampa poco tempo fa. Quindi, quando tornerà in campo?

Tennis, quando tornerà in campo Jannik Sinner? La prima data in calendario

Considerati gli stop e le festività, la prossima tappa di Jannik Sinner racchetta alla mano e rete fissata sarà agli Australian Open del 2025. In sostanza ribadirà l’inizio del percorso della passata stagione, sebbene dal 7 al 10 gennaio 2025 dovrebbe essere impegnato alla Opening Week, ovvero un torneo esibizione che aprirà ufficialmente la stagione del tennis.

Si tratta di un evento di beneficienza, che avrà luogo presso la Rod Laver Arena a Melbourne, in occasione del quale molti dei tennisti più celebri si daranno da fare in campo. Infatti è stato annunciato già Novak Djokovic così come Carlos Alcaraz, Qinwen Zhang e gli australiani quindi i protagonisti di casa, Alex De Minaur e Alexei Popyrin.

Dopodiché ci sarà l’ATP 500 di Rotterdam durante il mese di febbraio, mentre l’appuntamento successivo sarà direttamente a marzo per gli Indian Wells e a Miami. Questo è il calendario abbozzato: bisognerà avere pazienza fino all’inizio del nuovo anno.