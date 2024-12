Lazio, Baroni: “Possiamo crescere ancora. Noslin? Ho dato il placet per prenderlo”

Il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha parlato al termine della vittoria ottenuta contro il Napoli agli ottavi di Coppa Italia, ai microfoni di Mediaset: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una gara importante. Sono contento per Pedro, ma soprattutto per Elsad: non giocava da tanto, ma sia lui che Akpa ci danno tanto in allenamento e sono sempre impeccabili”.

Poi su Noslin: “Lo conosco da tempo, quando la società mi ha detto di lui ho dato il mio placet. Abbiamo lasciato calciatori importanti in estate, gente che ha fatto la storia di questo club. Noslin ha qualità è un ragazzo pulito. Vuole sempre migliorarsi, e si allena sempre in modo ottimale. Può crescere tanto, ma noi lo aspettiamo. Voglio che la squadra giochi sempre a pallone, un calcio offensivo. I ragazzi mi hanno seguito fin da subito con coraggio. La crescita sta andando veloce, ma il merito è solo loro. Qui c’è la cultura del lavoro, tutti seguono me e il mio staff senza problemi. Tutti partecipano al lavoro con la massima dedizione. Sono convito che questa squadra ha ampi margini di miglioramento”.