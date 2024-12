Valentino Rossi, colpo di scena: il messaggio scatena la rabbia dei fan

Messaggio piccato contro Valentino Rossi, colpo di scena clamoroso: i tifosi vanno su tutte le furie

Passa il tempo, ma Valentino Rossi continua a far discutere gli appassionati di motociclismo. E anche i suoi stessi rivali. Tanto grande è stata l’impronta lasciata nella storia della MotoGP dal pilota di Tavullia, che nessuno è riuscito a dimenticarne le gesta, anche a distanza di molti anni dal suo ritiro. Le ultime dichiarazioni sul Dottore sono però clamorose. Stavolta il messaggio ha scatenato la furia dei suoi tifosi.

Tra Vale e la Spagna deve evidentemente esserci un problema. Nonostante Rossi abbia più volte dimostrato di amare la terra iberica, una delle grandi patrie del motociclismo, qualcosa in questo rapporto non deve aver funzionato. Basti pensare a tutte le illazioni dei media spagnoli sulle sue possibili macchinazioni contro Marquez. O anche alle parole recenti dello stesso Marc.

In un’intervista il pilota Ducati ha ultimamente dichiarato di non voler fare la ‘guerra’ con Rossi, e ha anzi sottolineato come il numero 46 rimanga a suo parere il più grande pilota di tutti i tempi, o comunque uno dei migliori.

Parole tutto sommato più che distensive. Diverso invece è il messaggio lanciato, nelle ultime ore, da un altro campione spagnolo che con Vale ha potuto dividere il box e che evidentemente non ha mai legato sul piano umano con il fuoriclasse di Tavullia.

Messaggio incredibile su Valentino Rossi: i tifosi vanno su tutte le furie

Se la rivalità con Marquez fu alimentata, nel tempo, dalle battaglie epiche in pista, nonostante di base il campione catalano fosse un vecchio fan di Rossi, anzi una vera ispirazione per la sua carriera, diverso è sempre stato il discorso tra Vale e Jorge Lorenzo.

I due hanno diviso a lungo il box della Yamaha, ma non si sono mai davvero amati. La loro rivalità si è accesa solo a sprazzi, ma quando lo ha fatto è stata devastante, allargandosi anche oltre la pista, come dimostrato anche dalle più recenti dichiarazioni del centauro spagnolo.

Intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Lorenzo è tornato a parlare del Rossi pilota, elogiandone alcune qualità evidenti. Nell’occasione non ha mancato però di sottolineare anche qualche peculiarità non proprio positiva del Dottore: “Come persona Vale è molto intelligente, ha grande carisma. Con la moto sapeva improvvisare molto“.

Parole che sembrano un vero e proprio elogio per il suo ex rivale. Ma la chiosa di Lorenzo, più che una carezza, è sembrata un vero e proprio pizzico: “Riusciva a mantenere la calma anche quando era stanco, in gara. Per questo secondo me era un pilota completo. Non aveva una qualità super, però era completo“.

Una dichiarazione piuttosto ambigua che sembrerebbe far passare un messaggio non proprio amichevole nei confronti di Rossi. Secondo Lorenzo, dal punto di vista tecnico, della qualità motociclistica, il campione italiano non era super, ma compensava queste lacune con un carisma e un’intelligenza con pochi eguali. Un messaggio controverso che ha scatenato la furia di tutti i suoi tifosi, e che ha comunque riaperto il dibattito su cosa sia stato in pista Rossi. Un pilota di cui tutti, comunque, sentono fortemente la mancanza.